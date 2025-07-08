基隆圳頭福德宮30周年遶境　邱佩琳讚：信仰凝聚社區生命力

▲基隆副市長邱佩琳（中）：見證宗教凝聚百福社區向心力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區百福圳頭福德宮今（8日）舉辦建宮30周年「載慶遶境大典」，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席祝賀，並與多位議員一同參與盛會。邱佩琳感謝福德正神庇佑地方風調雨順、百業興旺，並肯定圳頭福德宮長年成為地方信仰與社區凝聚的中心。

圳頭福德宮自1994年創建以來，香火鼎盛、信眾眾多，是基隆重要的民間信仰據點。邱佩琳表示，圳頭福德宮30年來香火鼎盛，不僅是百福社區的信仰中心，也透過每年舉辦的遶境活動，凝聚鄉親情感、傳承地方文化。她也感謝主委張聰銘與所有信眾的努力與付出，讓信仰轉化為實際行動，守護地方安定，也讓年輕世代得以看見傳統信仰的文化價值與生命力。

此次遶境典禮儀式隆重，除圳頭福德宮信眾熱情參與，也邀請中山區新朝宮等多間在地宮廟共襄盛舉。遶境隊伍於下午1時自圳頭福德宮起駕，巡繞百福社區主要街道，沿途陣頭齊聚、鑼鼓喧天，吸引大批民眾夾道參與，為地方祈福，場面熱鬧壯觀。

邱佩琳最後強調，宗教是社區安定的根基，感謝圳頭福德宮長年以來推動祈福濟世、凝聚人心，未來市府也將持續支持宗教文化發展，與地方信仰團體共同守護社區精神與文化資產。