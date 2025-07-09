「家庭代工」暗藏詐騙危機　池上警成功攔阻婦人損失

▲「家庭代工」暗藏詐騙危機。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者揚晨東／台東報導

台東縣池上鄉一名58歲陳姓婦人日前在網路搜尋兼職機會時，誤信網路貼文所稱可從事「原子筆包裝」的家庭代工工作，不慎陷入詐騙陷阱。幸好她及時憶起警方曾到社區宣導防詐資訊，主動前往池上分駐所求證，員警當場識破詐騙手法，成功協助婦人保住辛苦積蓄。

據了解，陳婦在社群平台瀏覽時看到一則徵求家庭代工的貼文，遂主動加入LINE聯繫。對方自稱為某文具公司主管，聲稱工作內容單純，只需在家包裝原子筆，無需經驗與押金，薪資優渥，引發不少求職民眾興趣。對方進一步要求提供姓名、住址、手機與市話號碼，並表示將接獲電話提供「六位數驗證碼」，作為註冊流程一環。

陳婦依指示操作，將接收到的驗證碼轉傳給LINE上的「主管」，未料詐騙集團隨即以「市話號碼無法使用」為由，再度要求提供其他門號，甚至進一步索取金融帳戶與提款卡密碼。此舉引發陳婦警覺，憶起社區防詐講座中曾提及「索取驗證碼是常見詐騙手法」，遂立即前往池上分駐所諮詢。

值班員警羅曉薇及楊捷翔聽聞情況後，立即辨識出該手法屬於假借徵才之名、實為蒐集個資並綁定通訊帳號的詐騙模式。警方研判，詐團意圖藉由取得的電話號碼註冊通訊軟體帳號，進一步從事詐騙或非法行為，嚴重恐損害被害人信用與人身安全。所幸陳婦即時求證，在警方協助下封鎖該帳號並刪除對話，成功避免金錢損失。

警方指出，近期詐騙集團常透過Facebook、Instagram等社群平台發布「高薪兼職」、「家庭代工」等誘人貼文，誘導民眾提供身分證影本、銀行帳戶、提款卡甚至密碼，或利用驗證碼註冊虛假帳號。一旦個資外洩，詐騙者隨即失聯，求職反成受害。

關山警察分局提醒民眾，網路求職應特別提高警覺，面對來路不明訊息務必查證，尤其帳號若為空白、頭像過於完美或互動極少，極可能是假帳號。凡是對方要求提供「驗證碼」、「身分證」、「銀行帳號」或「提款卡」，應立刻中止聯繫並撥打165反詐騙專線查證。

警方也鼓勵民眾多參與社區防詐宣導活動，提升識詐能力，共同守護財產與資訊安全。