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快訊／賓士C43撞死運將！惡劣駕駛肇逃前竟拆走行車紀錄器滅證

信義區離奇車禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）
▲信義區今晨傳出賓士撞死多元化計程車司機的肇逃車禍。（圖說下同／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪／台北報導

9日凌晨0時49分，北市信義區松德路132號前發生一起死亡車禍，一輛左轉失控的賓士C43 AMG轎車衝上人行道撞上路樹，賓士車直接撞飛一名下車在路旁休息抽菸張姓（43歲）多元計程車司機，張男被撞飛到人行道倒臥草叢。張男當場無呼吸心跳，送警消緊急將他送北醫急救，仍宣告不治。

信義區離奇車禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

目擊者看到肇事駕駛事發下車、走路搖搖晃晃後逃逸無蹤。警方調查發現肇事賓士車上雖無毒品等違禁品，但車內的行車紀錄器整個被拔走，肇事駕駛肇逃還不忘滅證。所幸車禍撞擊司機過程全被死者車上安裝的行車紀錄器後方鏡頭拍下，成為這起死亡車禍的關鍵證據。

警方調閱周邊監視器並調閱車籍資料，通知車主李姓男子到案說明。李男供稱，該車是權利車，平常不大使用、當日借給他的友人使用，證明非本人駕駛，警方根據李男提供駕車友人資料，循線到涉案駕駛出沒地點埋伏，擴大追查肇事者下落，釐清相關責任歸屬與肇事過程。

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