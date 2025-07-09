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社會 社會焦點 保障人權

假藝品虛擬資產詐2千萬　「王牌」女業務交保20萬

記者劉昌松／台北報導

曾因虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」王牌女業務的林若蕎，與王牌交易所負責人潘奕璋，現因虛幣詐騙10億元案件正由法院審理中，檢警獲報查出，林若蕎、潘奕彰另外涉嫌以假畫可轉換為區塊鍊資產等話術，詐騙上百投資人購買虛擬資產，不法金額約2000萬元，台北地檢署8日深夜複訊後，依詐欺罪嫌諭令林若蕎交保20萬、潘奕彰交保30萬。

▲▼王牌交易所女業務林若蕎。（圖／記者劉昌松攝）

▲王牌交易所女業務林若蕎涉虛擬資產詐騙案遭拘提。（圖／記者劉昌松攝）

潘奕彰為幣圈網紅，2018年在台灣註冊成立「ACE王牌交易所」，號稱規是全台第1家合法虛擬貨幣交易平台，卻與律師王晨桓詐騙慣犯林耿宏，「千蕎團隊」直銷高手林若喬等人合作，利用ACE平台名氣兜售「MOCT(魔券幣)」等垃圾幣，詐騙投資民眾，直到2024年遭檢警查獲起訴詐欺金額10億元、洗錢22億元。

▲▼王牌交易所被告潘奕彰。（圖／記者劉昌松攝）

▲王牌交易所創辦人潘奕彰訊後交保30萬元。（圖／記者劉昌松攝）

檢警另外接獲報案，指出潘奕彰、林若蕎因為熟悉虛幣操作以及行銷話術，從2019年起，到2021年間，另與帝德國際實業公司合作，由帝德提供藝術品、普洱茶等商品，包裝成實體資產代幣化，上鍊後對外宣稱前景可期，有獲利空間，實際上，這些藝術品不是根本不存在，就是價值被詐團澎風虛增，已知有近百人受騙報案，財產損失達2000萬元。

台北地檢署檢察官陳玟瑾8日指揮新北市刑大兵分12路展開搜索，拘提9名被告到案，其中林若蕎、潘奕彰2名主嫌訊後獲得交保，全案持續朝組織犯罪、共同詐欺取財等罪嫌方向偵辦。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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