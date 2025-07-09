外甥借錢、領獲利先給錢！警拚命阻詐　台中人6月仍被騙12億

▲台中市6月份受理2374件詐騙案，民眾財損高達12億。（圖／翻攝打詐儀錶板）



記者許權毅／台中報導

根據打儀錶板統計，台中市6月受理2374件詐騙案件、財損高達12億餘元。台中市警局阻詐也「停不下來」，大雅區一名陳姓阿公被假股票營業員欺騙，謊稱要領獲利金，得先繳16萬，另名北區方姓阿公也被詐團以「外甥70萬」欺騙，差點都要匯出款項，所幸遭阻。

台中市5口命案，疑似就是王家誤信代購買黃金詐騙手法，最後背上高額債務，走上絕路。根據內政部打詐儀錶板統計，6月份台中共受理2374件詐騙案件，民眾財產損失高達12億680萬，假投資詐騙就是第一名，有500件，依序是網購詐騙、假買賣詐騙、假交友投資詐騙、假徵婚詐財等手法。

▲大雅區一名陳男差點落入假投資詐騙陷阱。（圖／記者許權毅翻攝）



大雅警分局表示，大雅區80多歲陳姓老翁，在網路上結識一名自稱營業員的女子，對方表示可協助陳男操作股票，並謊稱保證獲利，陳男信以為真，先前已經匯款25萬，又依指示要匯款16萬，當作領取獲利的18%分潤金，到對方指定的帳戶，所幸過程中被行員察覺有異，主動通報警方，才阻止陳男遭詐。

▲住北區方男住院收到假外甥求救借錢，差點匯出款項。（圖／記者許權毅翻攝）



第二警分局近日也接獲，一名70多歲方男在住院期間，突然收到「外甥」電話，對方說自己有財務問題，急著跟舅舅舊款，方男身體還未康復，就到銀行領了70萬，其中10萬已經準備要匯出，直到行員發現異常，才趕緊通報警方。

員警發現，方男根本無法說出對方真實身分，只憑聲音判斷是外甥，員警跟老翁強調「你要打電話再確認一次」，最終才確認，就是詐團又上門。