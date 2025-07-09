美國務院示警！　有心人「AI冒充盧比歐」詐騙3國外交部長

▲ 盧比歐遭有心人士以AI假冒身分。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務院3日向駐外大使館及領事館發出警告，有人正試圖用人工智慧（AI）技術冒充國務卿盧比歐或其他官員身分行騙，已知至少3國外交部長、一名美國參議員及一名州長接獲假冒盧比歐的訊息，當局正著手調查。

《華爾街日報》率先披露這封電報顯示，冒名者透過簡訊、加密通訊軟體Signal及語音留言等方式，試圖以盧比歐名義聯繫上述官員，內容皆為詐騙訊息。國務院對此表示，已啟動資安應變措施，並提醒各駐外單位加強防範。

根據《美聯社》，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）指出，目前已掌握這起事件，正監控並著手處理，強調國務院致力於強化資安防線，防堵類似事件重演。但她以安全考量及調查仍在進行中為由，拒絕透露更多細節。

事實上，這並非首次有川普政府高階官員遭AI冒名。白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）5月也遭遇類似事件，疑似有人取得她的手機通訊錄後冒名發送簡訊、撥打電話。聯邦調查局（FBI）今年春季也曾發布警示，稱有「惡意分子」利用AI技術假冒美國政府官員。

今年稍早網路上也曾流傳一支深偽（deepfake）影片，內容為盧比歐聲稱將切斷烏克蘭的星鏈（Starlink）衛星網路服務，烏克蘭政府隨後出面駁斥。