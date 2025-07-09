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詐團追新科技潮流！AI合成假檢警面交50萬　新城警埋伏逮車手

▲▼詐騙集團利用AI合成假檢警影像欲詐騙被害人面交50萬元保釋金。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼詐騙集團利用AI合成假檢警影像欲詐騙被害人面交50萬元保釋金。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城警分局加灣派出所日前接獲詐欺案件，一名男子表示他接到一通自稱是新北市刑大大隊長蕭姓男子的Line視訊電話，佯稱其涉及刑事案件，如未交付保釋金，將遭警方拘提，要他面交新台幣50萬元，將作為交保金。

▲▼詐騙集團利用AI合成假檢警影像欲詐騙被害人面交50萬元保釋金。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

新城警方表示，由於該視訊電話疑似利用AI生成警察機構及巡邏車為背景，讓他半信半疑但還是相約晚上7點在花蓮火車站面交，而男子為查證清楚，於是先前往派出所詢問，經同仁向男子分析，才證實這是詐騙手法。

▲▼詐騙集團利用AI合成假檢警影像欲詐騙被害人面交50萬元保釋金。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方接獲報案後與被害人前往火車站，也順利逮捕年約19歲的丁姓男子，並查扣現金新台幣50萬元，警方依刑法詐欺罪移送花蓮地方檢察署偵辦。

▲▼詐騙集團利用AI合成假檢警影像欲詐騙被害人面交50萬元保釋金。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

新城警方與被害人前往火車站，順利逮捕車手丁姓男子。

新城警分局提醒想要利用暑期打工的學生，如遇到工作內容稱只需要到指定地點與他人見面，並向對方取款，都務必要小心，那是詐騙集團要對被害人進行詐騙，當心成為幫助詐騙的幫兇。

警方同時提醒，如果應徵打工時，對方利用各種方式要求提供身分證、存簿封面或是其他可以認明身分的資料時，應要注意該公司行號是否為政府立案合法經營，若隨意提供資料，可能會被詐騙集團利用，導致帳戶成為人頭帳戶。
 

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