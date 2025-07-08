兩岸產業具共同強項　林中森：應優勢互補、融合發展

▲海基會前董事長林中森。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／西安報導

2025陝台文化交流周活動今（8）日上午在西安開幕，海基會前董事長林中森致辭時表示，大陸產業鏈健全，許多尖端科技研發與高新產業品質領先全球，其中有許多領域是兩岸共同強項，兩岸應優勢互補、融合發展。

在陝西省副省長徐明非介紹交流周概況之後，由陝西省委副書記邢善萍、海基會前董事長林中森、大陸國台辦副主任趙世通依序於開幕式上致辭。出席者還有陝西省委常委李明遠、陝西省台辦主任姚金川、國台辦交流局局長李京文等。

本次交流周活動主題為「相約長安．青春同行」。據悉，600多名各界人士（其中台灣民眾450餘人，大陸各界人士150餘人）參加開幕式。

林中森表示，當前全球化時代，基於最大的效益導向，各地的產業必須依循比較利益法則來建立產業鏈，實行全球區域分工，透過多邊的合作方能共同降低成本、提升效益，形成互惠共同體。

▼林中森出席2025陝台文化交流周開幕式並致辭。（圖／記者陳冠宇攝）

他接著提到，大陸產業鏈相當健全，許多尖端科技的研發、高新產業的品質，以及先進基建的實力早已遙遙領先全球，有許多領域更是兩岸共同的強項；台灣也有許多高新黑科技研發成功落地，值得兩岸合作推廣、優勢互補、融合發展。

林中森指出，陝西是中華民族及華夏文化的發祥地之一，擁有悠久歷史及燦爛的文化；文化底蘊非常深厚，更具有獨特的自然景觀。此外，現在的經濟、教育、科技、航空航太、半導體、人工智慧，還有新能源汽車等先進產業也非常進步，展現無限生機。

林中森說，台灣同胞的祖籍絕大部分是源自大陸，都是炎黃子孫，文化同根、血脈相連、語文相通、地緣相近，是中華民族的共同體，兩岸一家親，是血濃於水的一家人。

他強調，九二共識是兩岸和平融合發展的基礎，希望兩岸炎黃子孫心靈契合，秉承民族大義，貫徹九二共識，促進兩岸和平蓬勃發展，加速中華民族偉大復興，共同弘揚中華文化。

▼2025陝台文化交流周開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）