海基會遭冒名詐騙　針對學者發出假座談會邀請

▲學者收到假座談會邀請。（圖／海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會近日遭到不明單位假冒其名義，向學者發出座談會邀請，疑透過誘騙點擊不明連結竊取個資。

海基會25日提到，海基會提到，近日有學者反映，收到冒名海基會人員發出之座談會邀請通知，信中提供下載連結及密碼，請受邀學者點擊連結下載會議資料。

海基會指出，海基會日前也曾接獲不明人士來信，佯稱其所屬機構欲申請參訪海基會時，出現個資外洩的資安事件，請海基會點擊信中提供之下載網址並輸入密碼，以取得該機構對此事件之調查資料。

▼詐騙者還用AI製作假的海基會員工照片。（圖／海基會）

海基會表示，上述信件共通性均為提供釣魚網址及密碼，且刻意不提供聯絡電話，降低收件人查證真偽的可能性，避免曝光或被反查身份，「受害民眾如信以為真，點擊連結並提供個資，更可能成為攻擊者測試及蒐集資料的工具，進一步被運用於其他型態的詐騙行為。」

海基會嚴正聲明，「冒用本會人員名義發出虛構活動邀請，造成受邀者誤信該活動為本會主辦，已嚴重損害本會形象，未來如有類此事件，本會將持續予以公布，提醒社會各界注意。」

海基會強調，民眾收到類似信件如有疑問，務必以電話向海基會查證（海基會總機：02-21757000），並保留原始郵件，以利後續調查並維護自身權益。

▼海基會聯合服務中心。（圖／記者蔡紹堅攝）

