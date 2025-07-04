海基會預算被砍　沒錢辦「台商子女夏令營」了

▲▼海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會今年預算被砍近一億元，海基會秘書長羅文嘉年初曾表示，每年暑假都會舉辦的「台商子女夏令營」恐被迫調整。海基會發言人黎寶文7月4日證實，由於預算被刪，經費拮据，今年「台商子女夏令營」取消舉辦，非常遺憾。

海基會台商子女夏令營過去已舉辦18屆，雖然疫情期間曾停辦3年，但前年恢復舉辦後，去年規模進一步擴大，共有多達3梯次600名學員參加，是台商圈非常有口碑的活動。

不過，今年海基會預算被砍近一億元，在經費拮据的情況下，台商子女夏令營只能取消。海基會發言人黎寶文在背景說明會上坦言，今年夏令營停辦，許多家長都反映很可惜，甚至還有家長主動表示願意募款、贊助。

▼海基會「台商子女夏令營」去年學員規模突破600人。（圖／海基會提供）



黎寶文提到，今年不辦營隊，但會用其他方法來強化聯繫，比如一些台商子弟學校暑期返台的活動，海基會就會去參加、贊助。

黎寶文還說，希望明年預算若恢復的話，還可以舉行夏令營，其實上一屆，他們特別將活動擴大舉辦，獲得台商子女、家長很大的好評。

黎寶文也提到，預算被刪時，他們有向立委充分說明，包含活動的不可替代性、舉辦的意義等，但沒有獲得支持，「特別是這項活動在台商圈、台校之間已經有口碑，所以我們也非常遺憾。」