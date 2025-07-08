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大陸 大陸焦點 特派現場

趙世通：台青年聽陸歌、看陸劇成「新時尚」　去中國化磨滅不去

▲▼大陸國台辦副主任趙世通出席2025陝台文化交流周開幕式並致辭。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦副主任趙世通。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／西安報導

2025陝台文化交流周活動今（8）日上午在西安開幕，大陸國台辦副主任趙世通致辭時表示，台灣青年聽大陸歌曲、看大陸影視劇、說大陸流行詞已成為「新時尚」，任何去中國化都磨滅不去這種文化的親近感。

在陝西省副省長徐明非介紹交流周概況之後，由陝西省委副書記邢善萍、海基會前董事長林中森、大陸國台辦副主任趙世通依序於開幕式上致辭。出席者還有陝西省委常委李明遠、陝西省台辦主任姚金川、國台辦交流局局長李京文等。

本次交流周活動主題為「相約長安．青春同行」。據悉，600多名各界人士（其中台灣民眾450餘人，大陸各界人士150餘人）參加開幕式。

趙世通致辭表示，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。他說，中華文明源遠流長，輝煌燦爛，舉世無雙，每一位中華兒女都為之感到驕傲和榮光；國家之魂，文以化之，文以鑄之，兩岸同胞同受中華文化的哺育滋養。

「近年來，台灣青年聽大陸歌曲、看大陸影視劇、說大陸流行詞已經成為新時尚」，趙世通強調，「這種文化的親近感流淌在兩岸同胞的血液中，鐫刻在兩岸同胞的基因裡，任何去中國化的伎倆都磨滅不去」。

▲▼大陸國台辦副主任趙世通出席2025陝台文化交流周開幕式並致辭。（圖／記者陳冠宇攝）

▲趙世通出席陝台文化交流周開幕式並致辭。（圖／記者陳冠宇攝）

他接著說，兩岸青年要以文化為舟，以青春作槳，在奔湧了5000年的中華文明長河裡同舟共濟，攜手守護兩岸同胞共同的精神家園，共同捍衛中華民族的根與魂。

趙世通提到，新時代的兩岸青年要敢於擔當，積極引領兩岸關係發展的正確方向，衝破一切艱難險阻，走在推動兩岸交流合作、深化兩岸融合發展隊伍的前列，「增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，共同追求和平統一光明未來」。

他最後說，歡迎更多台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢，共同成為中國式現代化的參與者、見證者、受益者，「希望廣大台灣青年朋友與大陸青年一道，以實現民族復興為己任，以完成統一大業為職志，為中華民族更加美好的明天貢獻青春力量」。

此次交流周活動是陝西省舉辦的規模最大、層級最高的大型綜合性兩岸交流活動，集中在6至8月舉辦，參加活動的台胞台青1000餘人，分別來自18個團隊。

▼2025陝台文化交流周開幕式8日在西安舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2025陝台文化交流周開幕式8日在西安舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

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