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「金廈泳渡」傳停辦　海基會：陸方去年就充滿政治算計

▲▼海基會秘書長羅文嘉首度參與「金廈泳渡」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲「金廈泳渡」去年從金門游向廈門。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

「金廈泳渡」傳出被中央認為「統戰意味濃厚」，今年恐停辦。對此，海基會發言人黎寶文4日表示，去年他們參加活動的過程中，發現陸方充滿政治算計，「我們認為不利於兩岸交流的正常推動。」

黎寶文提到，海基會對於兩岸交流的態度一直都是支持，任何尊嚴對等、健康永續的交流，只要不預設政治前提，並且正向、雙向，海基會都充分予以支持。

黎寶文說，在「金廈泳渡」這件事情上，海基會尊重主管機關陸委會的決定跟判斷，「事實上，去年秘書長羅文嘉出席活動，就表達了對活動的支持。」

黎寶文指出，即便他們認為這應該是非常自然的民間交流活動，但去年參加活動的過程中，仍發現陸方有各式各樣的政治算計，「比方說，我們原本預期應該可以跟對岸官員有自然的互動，但後來在行程的安排上，似乎是『巧妙被錯開』了。」

黎寶文強調，即便是單純體育交流的活動，中國大陸在這一方面仍是充滿了各式各樣的政治算計，「兩岸的交流應該不預設政治前提，是正向跟雙向的交流，我們充分支持這樣子的交流，但如果過程當中，是有政治計算、政治目的，那那我們認為這可能不利於兩岸交流的正常推動。」

▼海基會秘書長羅文嘉去年曾赴金門參加「金廈泳渡」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉首度參與「金廈泳渡」。（圖／記者林名揚翻攝）

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