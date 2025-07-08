榮獲國會評鑑地方建設守護獎　黃建賓：政治怎麼亂台東永遠最優先

▲台灣國會評鑑頒獎典禮8日在立法院舉行，黃建賓榮獲「地方建設守護獎」。（圖／黃建賓辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

台灣國會評鑑頒獎典禮今（8日）在立法院舉行，國民黨台東立委黃建賓榮獲「地方建設守護獎」，黃表示，感謝主辦單位的肯定，雖然台東比較遠、人比較少，但中央不該忽略台東的聲音，他會堅定站在第一線，為台東人爭公平、爭權益，絕對不能讓台東人的聲音被政治力量蓋住。

此次頒獎典禮由中華勞資事務基金會、台灣中區教授協會主辦，由學界、公民團體代表進行評鑑，以第十一屆第三會期之問政表現，統計立法院官方網站所公布之立法院正式公報、公報初稿、質詢影片逐字稿等資料進行評鑑。

主辦單位指出，「地方建設守護獎」旨在表彰長期深耕選區、積極推動地方建設的立法委員。他們不僅善於爭取中央資源，更能深入了解地方民眾的實際需求，將民生工程、交通改善、醫療教育等基礎建設列為優先推動目標。

主辦單位表示，得獎立委往往在國會中為地方發聲，監督中央部會執行進度，並在地方層面持續關注政策落實，展現其對土地與人民的責任感。此獎項強調的是「接地氣」與「做實事」的價值，也鼓勵民意代表在制度運作中落實資源公平分配，推動城鄉平衡發展，真正成為選區居民信賴的公共守門人。

對於獲獎，黃建賓表示，為台東鄉親爭取公平權益及建設是他的職責，感謝主辦單位肯定，上任以來，成功推動財劃法修法，每年增加台東134億元預算，有望讓65歲以上長者健保免費、學生營養午餐免費，同時成功推動花東快興建主決議、爭取台東旅宿業電價凍漲、0403強震後台東觀光振興補助及延長、協助農會申請設立育苗場、風災全品項災害救助及漁業災害救助、EMU3000座椅優化、多所校舍改善經費、縱谷畜牧糞尿改善計畫，以及成功阻止國防部強硬在台東關山設置戰備道等。

黃建賓強調，針對台東鄉親擔憂的風電議題，他多次質詢及舉行會議，強烈要求中央阻止未經共識的開發案，絕對不能讓美麗的東海岸插滿大型風電機，毀壞美麗台東；針對台鐵東部票價飆漲議題，他也會持續強力要求中央遵守承諾，必須在災損復原前凍漲東部票價，守護東部人交通平權，「只要是為了台東人好，我都不懼任何勢力的打壓，不管政治怎麼亂，台東永遠最優先」。