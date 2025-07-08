　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟P圖遺照、AI變造聲音政府不辦　藍怒批司法雙標護綠打藍

▲▼ 國民黨召開「AI介選、期約賄選 檢調雙標不辦？！」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨召開「AI介選、期約賄選 檢調雙標不辦？！」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團今（8日）召開記者會質疑司法單位已經淪為政府鬥爭在野黨的工具，黨團副書記長王育敏指出民進黨前立委賴坤成公開期約賄選，涉犯選罷法第99條，且藍委被做成遺照，涉及恐嚇威脅，卻不見檢調偵辦，司法雙標；國民黨立委葛如鈞也指出有藍委聲音遭AI變造挺罷免，籲司法單位，好好檢討交保、羈押標準有沒有一致性的公平。

副書記長王育敏表示，民進黨前立委賴坤成在臉書上寫道，「如果花東罷免能成功，我會號召親朋好友，包台鐵專列發起萬人遊花東，食、宿都會安排挺罷商家！」顯然，依據法務部在100年11月14日所公布的「賄選犯行例舉」第五項「提供往返居住地與投票地之交通工具、交通費用」，有構成賄選之虞。此外，根據《選罷法》第99條規定，「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金。」王育敏認為，民進黨和罷團為了惡罷，開始不擇手段了嗎？

王育敏指出，除了民進黨和罷團不擇手段進行惡罷之外，司法單位在近期也出現嚴重雙標。有惡罷團體在年初，用P圖方式將全體國民黨立委做成遺照，散佈在網路社群上，有涉及恐嚇和威脅，請問檢調辦了嗎？答案是沒有。立法院副院長江啟臣日前也接到死亡威脅，向轄區北市中正一分局報案，結果呢？完全沒有消息。

王育敏強調，司法不能淪為政治工具，一定要保有獨立性，絕對不能辦藍不辦綠，絕對不能雙標。

▲▼ 國民黨召開「AI介選、期約賄選 檢調雙標不辦？！」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

葛如鈞表示，民進黨和有心人士在大惡罷之下，越來越無所不用其極，連AI變造、期約賄選等非法手段，都明目張膽在網路社群上釋出，在配合檢調「疑似」選擇性辦案，連最基礎的道德標準都失去了，讓民眾非常惶恐，現今司法標準到底在哪裡？難道為了要達到賴清德總統設下的KPI，罷團不惜變造國民黨立委的聲音、圖片，甚至變造韓國瑜圖片，即便違法也在所不惜。

葛如鈞表示，民進黨為了奪權，無視世界的發展，連既有的法制基礎都完全不顧，為了大惡罷連期約賄選，明顯妨礙選務工作的行為，檢調在做什麼？難道是時空環境不同嗎？今年初全體國民黨立委被P圖做成靈堂，檢調辦了嗎？調查了嗎？約談、搜索誰了嗎？在民進黨眼裡，只有「綠能，你不能」，民進黨普發現金就是「照顧民生」，國民黨要求普發現金就變成「掏空國庫」。

葛如鈞要問，民主法制還是我們的基本價值嗎？檢調衝進藍營黨部抓走、調查200多人，檢調有用同樣標準，去檢視綠營相關人士嗎？為了某些太上皇權力的私慾、政黨私利，不斷踐踏台灣民主法制，執政黨發動全面罷免在野黨立委，眼睜睜看著任何P圖、AI影像聲音變造、期約賄選，視而不見、視而不查。葛如鈞呼籲檢調找回初心，該辦就辦，該查就查，不要讓民眾有辦藍不辦綠的誤解。7月26日國人一定會站出來，不同意任何P圖、AI影像聲音變造和期約賄選，不同意大惡罷。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 3 4000 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸38歲偽娘約砲1691男　多人見「捉姦名冊」喊：看到男友老
彰化暴雨炸出天坑！　大貨車慘遭吞畫面曝
孫安佐精神渙散「全面停工」！狄鶯、孫鵬陪伴在側　最新近況曝
快訊／丹娜絲颱風一走就接著來　20架次共機出海擾台
Lulu爸爸現身談女兒委屈　58歲仍開車「不開難道我要等死嗎
連晨翔秀婚戒！認「孩子來得太突然」fu來了沒避孕
電動機車「免月租費時代來臨了」！Gogoro推新資費騎1公里
淹水慘況曝！彰化人哀號：下班哪邊能預約船隻接送
彰化「紫爆」前10大雨量站全包　鄭明典喊話：需要支援救災

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／丹娜絲颱風一走就接著來　今上午20架次共機出海擾台

罷團控看板屢遭檢舉下架「怕罷免」　王鴻薇嗆：我才被綠營施壓

緩解內科交通、上國1免繞行　蔣萬安宣布堤頂大道北上新匝道通車

關稅牽動4100億特別條例　王鴻薇：本周五院會可能處理普發現金

看板屢遭下架！罷團檢舉王鴻薇同位置看板沒下文　控北市府大小眼

轟P圖遺照、AI變造聲音政府不辦　藍怒批司法雙標護綠打藍

榮獲國會評鑑地方建設守護獎　黃建賓：政治怎麼亂台東永遠最優先

APEC資深官員會議將登場　外交部聚焦2議題：公私協力擴效益

青鳥嗆再飛立院！要求藍白勿推爭議法案　葛如鈞：請用Google查證

歐盟駐台代表籲台共同對抗混合戰、護海纜　外交部：深化2合作

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

【客運變海盜船】路上狂搖3hrs！ 風雨中南下司機神操作 #丹娜絲颱風

快訊／丹娜絲颱風一走就接著來　今上午20架次共機出海擾台

罷團控看板屢遭檢舉下架「怕罷免」　王鴻薇嗆：我才被綠營施壓

緩解內科交通、上國1免繞行　蔣萬安宣布堤頂大道北上新匝道通車

關稅牽動4100億特別條例　王鴻薇：本周五院會可能處理普發現金

看板屢遭下架！罷團檢舉王鴻薇同位置看板沒下文　控北市府大小眼

轟P圖遺照、AI變造聲音政府不辦　藍怒批司法雙標護綠打藍

榮獲國會評鑑地方建設守護獎　黃建賓：政治怎麼亂台東永遠最優先

APEC資深官員會議將登場　外交部聚焦2議題：公私協力擴效益

青鳥嗆再飛立院！要求藍白勿推爭議法案　葛如鈞：請用Google查證

歐盟駐台代表籲台共同對抗混合戰、護海纜　外交部：深化2合作

瑪莎拉蒂預告新超跑7／10首演！傳是MC20改款、或限量特仕車型

鄧佳華2個月砸10萬養女友！「月入6萬」嗆追求者：連我一半都不到

雙流+墾丁國家森林遊樂區　7/9起恢復開園

每天走1萬步就能瘦？你可以靠4招開啟「燃脂模式」多數人第3點都搞錯

余祥銓演公公再度走紅東南亞　收入多股票慘賠百萬被割韭菜

《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽…老公高顏值

彰化暴雨炸出恐怖天坑！直徑5米深達4米　大貨車慘遭吞畫面曝

陸38歲偽娘「紅姐」千人斬成「捉姦名冊」　多人喊：看到男友老公

日圓史上最甜！　2因素可能限制跌勢「要換要快」

台灣還在談！川普關稅又延後　專家示警貿易夥伴「2風險」

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

政治熱門新聞

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

全台11縣市出動救嘉義　黃敏惠災區擁抱陳其邁

即／國慶晚會重返台中！盧秀燕公布地點

丹娜絲襲屏東！周春米「北歐線上勘災」遭轟

賴清德、談判團隊深夜視訊50分鐘　下令4核心任務爭取合理關稅

教育部次長爆假公濟私　出訪帛琉私帶妻直擊

屏縣府曝周春米：越洋下令「海上浮台48小時移除」

四叉貓社群全復活！滿血回歸喊：天都不收我

首波沒台灣別緊張！14國「幾乎回4月稅率」　官員：談判團隊持續磋商

批賴清德「嚴重誤導國際視聽」　 藍委投書美媒全文曝光

台灣不在川普首波關稅名單　吳思瑤這樣看

媒體人嗆：土城男「無保請回」隔天奪2命　刊司法官照片羈押禁見？

快訊／丹娜絲颱風一走就接著來　今上午20架次共機出海擾台

「派人車衝現場救災」陳其邁曝馳援嘉義原因

更多熱門

相關新聞

普發現金1萬元何時發？　王鴻薇：本周五可能處理

普發現金1萬元何時發？　王鴻薇：本周五可能處理

國總統川普自8日凌晨起，陸續公佈各國最新對等關稅稅率。針對立法院何時要處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立委王鴻薇表示，大家都很關心台美關稅進度，很多民眾希望趕快通過包含產業支持和普發現金的部分，因此本周五（11日）有可能處理特別條例，仍在密切討論中。

看板屢遭下架！罷團檢舉王鴻薇同位置看板沒下文　控北市府大小眼

看板屢遭下架！罷團檢舉王鴻薇同位置看板沒下文　控北市府大小眼

黃建賓：政治怎麼亂台東永遠最優先

黃建賓：政治怎麼亂台東永遠最優先

羅廷瑋錯把「實驗浮台」當太陽能板稱「全毀了」　綠打臉酸無知

羅廷瑋錯把「實驗浮台」當太陽能板稱「全毀了」　綠打臉酸無知

屏縣府曝周春米：越洋下令「海上浮台48小時移除」

屏縣府曝周春米：越洋下令「海上浮台48小時移除」

關鍵字：

P圖AI司法國民黨

讀者迴響

熱門新聞

遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔

快訊／土城姊妹父現身相驗　哭到癱軟：一次帶走我兩個女兒

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

妹妹剛結婚遭當街殘殺　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

最新預測！　有利颱風生成時間曝

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

快訊／川普再宣布12國關稅「最高40%」

仙塔律師の奢華生活　貼臉摟抱富商曝光

台大學霸AV女優　「真空」看大聯盟炸半球

土城姊夫急關臉書！裡面全是出遊、唱歌溫馨片

即／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅

更多

最夯影音

更多

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面