轟P圖遺照、AI變造聲音政府不辦　藍怒批司法雙標護綠打藍

▲國民黨召開「AI介選、期約賄選 檢調雙標不辦？！」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團今（8日）召開記者會質疑司法單位已經淪為政府鬥爭在野黨的工具，黨團副書記長王育敏指出民進黨前立委賴坤成公開期約賄選，涉犯選罷法第99條，且藍委被做成遺照，涉及恐嚇威脅，卻不見檢調偵辦，司法雙標；國民黨立委葛如鈞也指出有藍委聲音遭AI變造挺罷免，籲司法單位，好好檢討交保、羈押標準有沒有一致性的公平。

副書記長王育敏表示，民進黨前立委賴坤成在臉書上寫道，「如果花東罷免能成功，我會號召親朋好友，包台鐵專列發起萬人遊花東，食、宿都會安排挺罷商家！」顯然，依據法務部在100年11月14日所公布的「賄選犯行例舉」第五項「提供往返居住地與投票地之交通工具、交通費用」，有構成賄選之虞。此外，根據《選罷法》第99條規定，「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金。」王育敏認為，民進黨和罷團為了惡罷，開始不擇手段了嗎？

王育敏指出，除了民進黨和罷團不擇手段進行惡罷之外，司法單位在近期也出現嚴重雙標。有惡罷團體在年初，用P圖方式將全體國民黨立委做成遺照，散佈在網路社群上，有涉及恐嚇和威脅，請問檢調辦了嗎？答案是沒有。立法院副院長江啟臣日前也接到死亡威脅，向轄區北市中正一分局報案，結果呢？完全沒有消息。

王育敏強調，司法不能淪為政治工具，一定要保有獨立性，絕對不能辦藍不辦綠，絕對不能雙標。

葛如鈞表示，民進黨和有心人士在大惡罷之下，越來越無所不用其極，連AI變造、期約賄選等非法手段，都明目張膽在網路社群上釋出，在配合檢調「疑似」選擇性辦案，連最基礎的道德標準都失去了，讓民眾非常惶恐，現今司法標準到底在哪裡？難道為了要達到賴清德總統設下的KPI，罷團不惜變造國民黨立委的聲音、圖片，甚至變造韓國瑜圖片，即便違法也在所不惜。

葛如鈞表示，民進黨為了奪權，無視世界的發展，連既有的法制基礎都完全不顧，為了大惡罷連期約賄選，明顯妨礙選務工作的行為，檢調在做什麼？難道是時空環境不同嗎？今年初全體國民黨立委被P圖做成靈堂，檢調辦了嗎？調查了嗎？約談、搜索誰了嗎？在民進黨眼裡，只有「綠能，你不能」，民進黨普發現金就是「照顧民生」，國民黨要求普發現金就變成「掏空國庫」。

葛如鈞要問，民主法制還是我們的基本價值嗎？檢調衝進藍營黨部抓走、調查200多人，檢調有用同樣標準，去檢視綠營相關人士嗎？為了某些太上皇權力的私慾、政黨私利，不斷踐踏台灣民主法制，執政黨發動全面罷免在野黨立委，眼睜睜看著任何P圖、AI影像聲音變造、期約賄選，視而不見、視而不查。葛如鈞呼籲檢調找回初心，該辦就辦，該查就查，不要讓民眾有辦藍不辦綠的誤解。7月26日國人一定會站出來，不同意任何P圖、AI影像聲音變造和期約賄選，不同意大惡罷。

