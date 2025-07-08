周春米越洋下令「海上浮台48小時移除」　屏縣府：人在北歐密切掌握

▲周春米縣長。（圖／屏東縣政府提供）

記者郭運興／台北報導

針對國民黨台北市議員柳采葳批屏東縣因丹娜絲颱風重災，但縣長周春米人卻還在北歐考察旅遊，屏東縣政府今（8日）澄清反擊，丹娜絲成颱時間不到兩天，就算立刻買機票回國也來不及，且人在北歐的縣長，一直和副縣長及災防中心密切聯繫，掌握颱風狀況，何況縣長此行考察早在1年前即已規劃，但有心人士還把辛苦奔走的行程說得像旅遊行程，「這不是抹黑，什麼是抹黑？」

丹娜絲重創屏東，傳出土石流、堤防溢流、還有佳冬及枋寮外海光電設施成海廢漂流物等災情，柳采葳7日深夜發文批評，屏東縣受到丹娜絲颱風影響出現災情，但縣長周春米卻在北歐考察旅遊，大酸「希望考察結果對縣政有益，否則怎麼對得起在颱風中受苦受難的縣民」。

屏東縣政府今天回應指出，周春米縣長此行考察北歐早在1年前即規劃，行程十分緊湊精實，考察目的是為屏東未來將興建3座大型圖書館、促進城市永續發展，因此，特別參訪丹麥、芬蘭、瑞典等國，更透過我各地駐外代表處幫忙，與北歐幾座圖書館館方、環保公司，進行深入交流訪談。

屏東縣政府表示，此行走訪4個國家知名圖書館，盼能讓圖書館新建工程更加完善，培養下一代的閱讀力；另外參訪北歐著名環保回收公司及其焚化廠設備，他山之石可以攻錯，期待更進一步邁向永續。

屏東縣政府強調，全台灣都知道，丹娜絲颱風從熱帶性低氣壓到成颱時間不到2天，就算要立刻買機票回國也來不及，人在北歐的周縣長過程中，一直與副縣長以及災防中心密切聯繫，掌握狀況，指示全面防颱戒備，讓颱風影響降至最低！

屏東縣政府批評，至於網路上的版本，是惡意遭到簡化，某電視新聞數位部記者來要行程，本府不疑有他，但該台事後並未出現這則新聞，反而在疑似側翼的粉專出現惡意的簡化版，接著由台北市議員發動攻擊，把辛苦奔走的行程變得像旅遊行程，「這不是抹黑，什麼是抹黑？」

最後，屏東縣政府也提到，至於國民黨台北市議員另關注的枋寮、佳冬沿岸的海上測試浮台，周縣長也有指示三大要求，要廠商務必在48小時內移除、停止施工、重新審查前不得復工。