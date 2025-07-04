三重兒童親子圖書館今啟用　侯友宜推廣STEAM親子共學

▲侯友宜參觀館內各項設施，並與孩子們一起製作風管飛行器及體驗融合玩具。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館三重兒童親子分館今（4日）正式啟用，市長侯友宜出席啟用儀式表示，新北市積極推廣親子共讀，三重兒童親子圖書館不僅是適合各年齡層、各族群的閱讀環境，更是新北首座STEAM親子共學館，歡迎家長帶孩子們一起到圖書館讀好書，享受閱讀樂趣。

侯友宜表示，閱讀對孩子們的成長至關重要，為鼓勵孩子們多看書、看好書，從小培養良好閱讀習慣，新北市政府持續投入公共圖書館建設，三重兒童親子圖書館是新北市第107座圖書館，另三重也將興建新北市圖第二總館，預計2031年完工。

▲新北市立圖書館三重兒童親子分館4日啟用。

侯友宜指出，三重兒童親子圖書館為冠德建設公益回饋社會，與市府攜手打造融合遊戲認證館舍，提供各項融合玩具，不論是孩童、長輩或身心障礙族群都能透過融合玩具療癒身心，達到「友善共融、世代共享」的目標。

侯友宜參觀館內各項設施，並與孩子們一起製作風管飛行器及體驗融合玩具。他表示，三重兒童親子圖書館是新北市首座STEAM親子共學館，除開辦免費STEAM課程、設置STEAM創作區，提供工具材料讓親子自由創作，將STEAM教育落實於生活中，讓孩子們透過做中學的方式快樂學習。此外，這座圖書館同時設置銀髮俱樂部據點，為長者提供多元學習課程及活動空間，歡迎長輩們多加利用。

▲三重兒童親子圖書館是新北首座STEAM親子共學館。

三重兒童親子分館即日起至8月31日特別規劃STEAM系列的親子活動，透過STEAM教育所融合的科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Arts）和數學（Mathematics），培養孩子邏輯思維、問題解決、創新、合作、探究等能力，包括「探索星球」STEAM課程、星球小小館員體驗、STEAM任務探索站、「STEAM與我們的生活」主題書展。

此外，也有「親子音樂遊樂場—烏克麗麗×手鼓體驗課」、「親子故事星球」，以及「童心未泯」樂齡讀書會等，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。