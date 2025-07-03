夏日親水新選擇！萬里區公所推SUP體驗　專業教練全程護航

▲夏日親子遊首選！萬里區公所推SUP教練隨行護安全。（圖／新北市萬里區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區公所今（3日）在瑪鋉溪出海口舉辦2025萬里區SUP立式槳板水上活動推廣記者會，新北市政府由觀光旅遊局楊宗珉局長代表出席，並邀請核二廠、水利局、轄區民意代表、各里長、校長、大鵬國小師生、5歲小小孩、毛小孩、帥哥美女專業教練團及在地業者，一同親水萬里、齊槳啟航，宣達萬里夏日旅遊正式開槳！

新北市政府近年推出的「青春山海線」觀光旅遊品牌，從八里至貢寮橫跨8行政區，海岸線長達145公里，主打「山海結合、低碳環保」，萬里區一年四季都好玩，為推廣重點之一，今年5月推出山線旅遊，包含繡球花季、休閒農場及在地特色料理，趁著暑假開始，再推SUP水上活動，由專業教練教導與會貴賓如何安全體驗SUP的樂趣，適合全家大小遊山玩水，提供夏日戲水好去處。

萬里區長黃雱勉表示，萬里有2大溪流，瑪鋉溪上遊地形豐富、有峽谷與瀑布深潭，適合初學者溯溪；下游至出海口溪水平緩清澈，是體驗SUP的好地點；員潭溪亦是如此，位於溪流旁的大鵬國小，善用地理優勢辦理SUP課程，培養學童對家鄉的認同與貢獻。公所今年首創推出「萬里就槳玩!!」活動，歡迎大家夏日到萬里，享受溯溪快感及悠閒自在的SUP。

中華民國水適能運動協會SUP主委范森教練表示，SUP槳板操作簡易，適合3歲以上全齡共樂，萬里擁有山海景並存、無浪且伴隨微微涼風的瑪鋉溪與員潭溪，水域較為穩定，適合基礎初體驗。相鄰的翡翠灣則為進階的海水場域，若海邊風浪較大即可轉個方向，快速移至瑪鋉溪，可以玩水一整天，是個較不受天氣影響的安全水域。

萬里區公所與在地SUP業者及商家聯手推出二大好康：好康1「說出通關密語折價100元」，適用3間SUP業者；好康2「與手牌合照享優惠」，上傳FB/IG並出示畫面，即可至合作店家享專屬折扣，各項優惠資訊請詳見「2025萬里就槳玩」活動官網，邀您來萬里體驗SUP立槳無限魅力的安心玩水之旅。