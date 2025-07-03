視察溪洲公園工程進度　侯友宜：打造新北水岸新亮點

▲「新店溪溪洲公園水環境改善工程」今年2月17日正式開工，預計年底完工啟用。（圖／新北市高灘處提供）

記者郭世賢／新北報導

「新店溪溪洲公園水環境改善工程」今年2月17日正式開工，預計年底完工啟用。新北市長侯友宜今（3日）前往視察工程進度，他表示，此次改善工程不僅改善公園環境，也透過重新規畫延伸既有景觀步道，環狀串聯碧潭風景區、碧潭堰及陽光運動公園等當地景點，提升休閒遊憩的便利性。

溪州公園整體工程設計順應自然地形，規劃「梯田漫步區」、「樂活林蔭區」、「悠活大平台區」等三大主題分區，侯友宜表示，公園規劃以減量設計避免影響生態環境，保留當地自然景觀風貌，未來自行車景觀步道將環狀串聯起新店遊憩空間，市府會加強行銷推廣，讓溪洲公園成為民眾親近自然的好去處。

高灘處補充，溪洲公園工程規劃以「樂趣X悠遊」為核心概念，創造兼具運動休閒、自然生態與都市美學的河濱亮點，並結合自然生態與悠遊概念，以三大主題分區打造「CHILL LAND 趣悠天地」休憩園區。園區內會設置符合最新無障礙設計規範的「無障礙景觀廁所2.0」，將廁所門改為輕便鋁製門並增設照護床，打造更加舒適友善的空間。

高灘處說，後續配合碧潭堰工程完工，以碧潭為核心串聯新店溪下游河岸，打造無圍牆的「水漾博物館」，以水生態和水文化為主軸，讓市民深入了解水環境與文化，提升環境保護意識。