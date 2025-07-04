汽機車轉彎「多遠要打燈？」　做錯罰3600！裁決處給答案

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市一名汽車駕駛近日行經路口時，因未提前顯示方向燈即右轉，導致後方機車閃避不及、碰撞受傷，遭法院判過失傷害罪。對此，新北市交通事件裁決處指出，車輛應在路口前30公尺，顯示方向燈或手勢，才能切換車道、轉彎，違者處1200-3600元罰鍰。

新北市交通事件裁決處表示，一名汽車駕駛因涉過失傷害被起訴，經法院認定，其行駛至交岔路口30公尺前未顯示方向燈即貿然右轉，造成後方機車騎士反應不及而撞上受傷，因此判決汽車駕駛過失傷害罪成立。

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裁決處處長李忠台指出，依據道路交通安全規則第102條第1項第4、5款規定，汽車行駛至交岔路口「右轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後再行右轉。」、「左轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉。」

另外，新北市交通事件裁決處統計，新北市汽機車因不依規定使用燈光者，發生交通事故而申請鑑定案件，112年計有101件、113年103件，而今(114)年截至4月底則有9件，提醒民眾駕駛汽、機車應遵守相關道路交通法規，以提升用路人安全。