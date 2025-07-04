川普關稅風暴逼近！　日韓澳加緊談判「都卡關」

▲日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國「對等關稅」暫緩期限將於7月9日到期，總統川普稍早還放話，即將致信各國，告知他們將面臨的關稅稅率。對此，位於印太地區的日本、韓國、澳洲紛紛加緊談判腳步，卻都各自「卡關」。

《共同社》報導，石破茂政府對於談判遲無結果感到焦慮，日美貿易協議的最大障礙就是「汽車」，日本要求大幅降低25%汽車關稅，卻被美國拒絕，雙方僵持不下。

目前，日本政府希望延長關稅暫緩期限，並且派遣「經濟再生擔當大臣」赤澤亮正再度訪美，舉行第8輪關稅談判，在期限來臨之前，全力尋求達成協議。不過，川普1日對於延長期限表達否定態度。

▲南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九，代表出席和美方的關稅談判。（圖／達志影像／newscom）



《路透社》報導，南韓在4月底的第1輪貿易談判中，與美國達成共識，要在7月9日的最後期限之前，起草一份降低關稅的貿易協議，但談判似乎沒有取得太多進展，還被過去幾個月的政治不確定性拖累。南韓總統李在明3日表示，首爾與華府持續進行中的談判「並不容易」，雙方都還不清楚他們想要什麼。

南韓「產業通商資源部通商交涉本部長」呂翰九4日在國會聽證會上表示，美國要求南韓企業加大在美投資，增加購買美國能源，並且改善農業、汽車、數位產業的市場准入（market access），「政府將考慮美國要求程度與國內政治安全敏感性，靈活地應對。」

儘管南韓對於阿拉斯加的440億美元液化天然氣（LNG）計畫有興趣，但呂翰九坦言，該計畫的可行性尚不清楚，美國今年稍晚才會提供更多資訊。與美國官員會談的幾天內，他可能要求延長關稅暫緩實施的期限，並且加速談判，以簽訂雙贏協議。

▲艾班尼斯宣稱，還有很多機會可以跟川普碰面。（圖／路透）



澳洲預期能夠維持10%基準關稅，但總理艾班尼斯（Anthony Albanese）遲遲無法與川普碰面，目前似乎難有機會面對面會談。由於中東局勢影響，川普6月初提前離開G7峰會，導致美澳總統原定的場邊會晤被取消。

艾班尼斯4日則表示，澳洲出口至美國的所有商品，仍可能被課徵10%關稅，但政府將持續談判，試圖取得豁免。但他認為，「沒有哪一個國家的關稅稅率會優於10%」，並將繼續試圖與川普見面。艾班尼斯表示，現在開始到今年底，2人還有很多機會，在各種論壇上碰面。

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