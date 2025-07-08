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川普向日韓徵25%關稅　江啟臣：台美經貿有互補盼談出好方案

記者崔至雲／台北報導

美國總統川普宣佈將對日本與南韓進口商品課徵25%的關稅，台灣對美的談判結果也將在近日揭曉。立法院副院長江啟臣今（8日）受訪表示，呼籲我國談判團隊談出對台灣最有利的一個方案，台美經貿還有很大的互補空間，應該盡量和美方來爭取；同時政府也該提早宣布因應措施，讓企業、產業做好準備。

▲▼江啟臣 出席 啟思民本基金會舉辦 啟思民本民調 國際現勢 發布記者會 執行長黃奎博。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣提到，希望我國的談判團隊能夠盡最大的努力，爭取台灣最大的利益，因為談判就是give and take，過程中如何達到雙贏，尤其台美彼此之間的經濟、貿易有很大的互補空間，還是盡量跟美方爭取對台灣最有利的方案跟結果，雖然日韓結果初步已經公布，但日本、韓國跟美國沒有達成任何協議，所以關稅還是維持4/2的一個水準。

江啟臣也說，日、韓跟台灣之間的貿易某種程度上比較有競爭性，所以要非常注意日韓方面的動態，但還是希望談判團隊可以盡最大努力，爭取對台灣有利的結果，尤其台灣跟日韓之間有相互競爭，如果可以爭取到比他們有更好的待遇，相信對台灣是有利的。

江啟臣說明，談判涉及到市場開發問題，所以敏感性產業、商品，要如何對我國有利，維持應有的保障，這恐怕也是國人、企業關心的。

針對這一波的談判結果即將出爐，江啟臣呼籲，國內相關的因應以及相關工作的準備，政府要提早告訴企業產業，讓大家做好因應，
 

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川普日韓關稅江啟臣台美經貿

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