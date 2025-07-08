日韓都吞25%！財經網美喊「真的很抖」：中國拿55%還是賺了？

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普宣布，將對來自日本與南韓的所有進口商品徵收25%關稅。對此，財經網美胡采蘋在臉書粉專發文表示，日韓都吃了25%關稅，不知道台灣有什麼理由不放美豬、美牛進來？她也說，看到日韓都拿25%，中國55%好像是賺了。

美國總統川普透過社群平台Truth Social宣布，將對來自日本與南韓的所有進口商品徵收25%關稅，並公開他向兩國政府官員寄出的信函內容。川普在信中表示，即便美日、美韓間的貿易關係緊密，但美國一直面臨巨大貿易逆差，這對美國經濟、國家安全構成危險，因此8月1日起，將對日韓進口商品課徵25%關稅。

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胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，日本、韓國都吃25%的關稅，「我是不知道台灣有什麼理由不放美豬、美牛進來？」她也直呼「真的很抖」，川普的極限談判風很嚇人，只是看到日韓都吃了25%關稅，「感覺中國拿55%還是賺了？」她最後也說，「龍樹諒說的七月大災難應該是這個吧」。

國家 原對等關稅 調整後關稅 日本 24% 25% 馬來西亞 24% 25% 南韓 25% 25%（無變動） 哈薩克 27% 25% 突尼西亞 28% 25% 南非 30% 30%（無變動） 波士尼亞-赫塞哥維納 35% 30% 印尼 32% 32%（無變動） 孟加拉 37% 35% 塞爾維亞 37% 35% 泰國 36% 36%（無變動） 柬埔寨 49% 36% 緬甸 44% 40% 寮國 48% 40%

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「日本原先對等關稅稅率為24%，愈談愈多！韓國則是本來就是25%，怎麼談都沒有用」、「如果每個國家稅率基礎都一樣高，那中國產品反而影響沒那麼嚴重」、「照這波比例台灣應該32%吧？不過考慮到台積電跟地緣政治可能優惠10到15吧」、「台灣應該是相對單純好談的，不知道到底為什麼還遲遲沒消息」。

目前川普已經宣布14國關稅，均將於8月1日生效，但尚未出現台灣。