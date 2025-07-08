台灣不在川普首波關稅名單　吳思瑤：公布的都是談判相對不順國家

▲民進黨團幹事長吳思瑤回應關稅議題。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間7日晚間公布日、韓、印尼、馬來西亞、泰國等14國的最新關稅稅率。其中，日韓將面臨25%關稅，寮國和緬甸被課徵40%為最高，而台灣不在這波名單內。民進黨團幹事長吳思瑤今（8日）表示，這波名單都相對屬於在談判上不順遂、進展受限或雙方都選擇沒有必要談下去的國家名單，我方會努力到最後1分鐘，將可操之在我部分全力以赴。

針對我國不在首波名單內，民進黨團幹事長吳思瑤今日坦言，昨日徹夜未眠，非常關心談判進展，就像今天公布的這波關稅偏高，從25%到40%。她認為，美方所釋出的訊息，都是相對屬於在談判上不順遂、進展受限或雙方都選擇沒有必要再談下去的國家名單，「所以第一批公布是這些類型國家」。

台灣部分，吳思瑤說，就掌握消息，美方釋出台灣代表持續在磋商中，會努力到最後1分鐘，在兼顧各產業需求及國家整體利益基礎上，務必給予談判代表最大支持和奧援。

吳思瑤強調，可以操之在我部分，我方都會全力以赴、做足準備，但之所以是談判，也有不可操之在我部分，我方會持續磋商、不放棄。

媒體關心，若結果不好會有官員為此下台？吳思瑤認為，這比跳躍更跳躍了，現在還在努力最後磋商，都希望是正向的好結果，也往這部分努力，靜候最終結果出爐，這段時間無論如何都要當國家最好奧援力量，後續事情期待結果出爐。