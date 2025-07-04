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大罷免遶境！曹興誠授旗31罷團　號召藍綠成為「保台香燈腳」

▲▼民進黨祕書長林右昌出席「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）

▲民進黨祕書長林右昌出席「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）

記者杜冠霖／台北報導

全國31區罷團今（4日）起開跑的「護國大遶境」誓師大會，上午10時在花蓮市中山公園集結出發，將以順時針方向繞台一周。反共護台聯盟發起人曹興誠表示，從花蓮出發，環繞台灣全境，號召民進黨及國民黨都一起站出來，希望台灣人都能加入行腳行列，共同成為保衛台灣的「香燈腳」；葉春蓮（葉霸）老師說，傅崐萁不只「通匪」根本是「共匪」，花蓮人投下同意一票，解除傅崐萁立委身分，幫助花蓮重生。

誓師大會現場由曹興誠、葉霸老師與全台31個罷區代表，共同齊聚花蓮中山公園，葉霸回憶起當時在體育館被架出場的情形，表示只是說出心裡的話，不正確的傅崐萁，只是想把他導正，就像在學校導正一些不是很清楚的學生，這樣純粹的本能反應，造成催促大罷免有很好的效果，今天看到這麼多遠道而來的大罷免同路人，非常感動，感謝各位支持我們花蓮罷免傅崐萁。

葉罷老師說，三月的時候指著傅崐萁是「通匪」，那時候顧念到身為老師，表達比較含蓄，今天要告訴傅崐萁，他不只「通匪」根本是「共匪」，我教書50幾年都在看顯微鏡，傅崐萁的行為我看得一清二楚什麼都別想逃掉，我的個性就是講情楚說明白，絕不隱瞞，謝謝各位支持我們罷免首惡的傅崐萁。

曹興誠表示，今天將率領全台罷團代表，從花蓮出發，環繞台灣全境，希望所有台灣人都能加入行腳行列，共同成為保衛台灣的「香燈腳」。曹興誠說，當前所面對的是一個投共賣台的國會，企圖透過顛覆國會，讓台灣變成另一個香港，這是我們絕不容許的。此次的大罷免是全民的運動，所有關心自由民主的國民，不分黨派的公民都應該站出。

今天將展開全台遶境，本月19日將回到台北，曹興誠表示，要感謝花蓮人的熱情，讓此次活動能從花蓮出發；同時，選擇花蓮是重要的一站，引用王鴻薇所述的，大罷免要擒賊先擒王，而罷免總召集人就是傅崐萁，藉由他讓人民清楚了解國家岌岌可危，也讓人民看到中共的紅手伸入台灣的國會，激起人民的憤怒，讓人民挺身而出保衛國家，因此，遶境選擇從花蓮展開，罷免傅崐萁。

曹興誠說，面對人民指控國民黨親共、賣台，國民黨從不解釋，只會謾駡賴總統、民進黨企圖轉移焦點。此次，罷免為避免陷入藍綠對決，與總統無關，賴清德總統也嚴守分際，從而第一階段都是由民間的公民及志工所發動；但現在已到罷免第三階段，罷免已是全體國民的責任與義務，號召民進黨及國民黨都一起站出來，希望此次能大罷免、大成功。

曹興誠授旗給31罷區代表、發表罷免檄文帶領發表誓師罷免檄文，高呼今天我們出發，環繞美麗的台灣，我們要喚醒民眾，保護我們的家園。藍白立委已經投共，充當敵對勢力的走狗，我們必須罷免他們，否則主權會被中共吞併。罷免內奸是我們的權利，保衛國家是我們的責任，請大家一起出來，作保衛台灣的香燈腳。大罷免一定會成功，台灣的民主自由會永遠發光、發亮，讓我們現在就出發！

「護國大遶境」今日從花蓮出發，正式展開為期16天的遶境活動，將透過徒步與車掃方式，順時針繞行經過全台各縣市，將於7月19日回到立法院青島東路，呼籲大家站出來踴躍參與。

▲▼聯電創辦人、「剷除黑芯」罷團領銜人曹興誠出席「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）

▲▼罷團「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）

▲▼罷團「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）

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