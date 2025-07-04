轟徐巧芯不敢面對罷團質疑　許淑華酸：一直忙著洗白形象

▲民進黨台北市議員許淑華。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中選會昨日公布24件立委罷免案的罷免理由書，其中，在國民黨立委徐巧芯的部分，罷團詳列出8大罷免理由。然而，民進黨台北市議員許淑華今（4日）痛批，徐巧芯面對罷免理由書完全「答非所問」，許淑華接著開酸，徐巧芯因為害怕被罷免，現在一直忙著洗白形象。

許淑華指出，中選會昨日依法公告徐巧芯罷免案的答辯書，然而，面對公民團體提出的8大罷免理由，徐巧芯完全答非所問，只顧著煽動政黨對立，沒有回應廣大公民朋友的質疑，還惡意扭曲這場公民運動的本質。

許淑華點出，罷團質疑徐巧芯「公然輕視議事，違背民代責任」，在立法院會議中，多次表現輕率，包括，在會議期間睡覺，並於直播中公然承認，甚至嘲諷正在審議的法案為「垃圾」，違背立委應代表選民審慎履職的責任。

許淑華進一步點出，罷團還質疑，徐巧芯在公共場合不當言行，損害公職形象，多次使用粗俗語言與手勢，甚至對鏡頭比中指，並在院會會議中，公然穿睡衣，嚴重損害國會殿堂的形象。

此外，許淑華強調，罷團在罷免理由書中認為，徐巧芯涉嫌洩露國家機密，危害國家利益，身為外交國防委員會成員，曾被指控洩露外交機密，行為已違反國會職責，對國家造成重大威脅。

在問政方面，許淑華表示，罷免理由書中提及，徐巧芯國防問政荒腔走板，缺乏專業素養，身為立法院「國防外交委員會」成員，卻對於潛艦國造政策發言「浮起來就有錢了」，嚴重打擊國軍士氣。

許淑華接著開酸，國防預算遭刪除84億4734萬9000元，而且還一度遭凍結高達900億，現在因為罷免壓力，徐巧芯一直忙著洗白形象說，支持台灣國防、國防預算刪很少。

許淑華痛批，直到現在，徐巧芯因為害怕被罷免，才急忙解凍，顯示出徐巧芯根本從未真心檢討，一邊欺騙選民，同時，態度仍然非常囂張。

最後，許淑華呼籲選民，7月26日一起堅定投下「同意罷免」，不要浪費我們的納稅錢，不要讓不負責的立委，繼續危害台灣的民主與安全。