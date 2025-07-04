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「領導者喊團結事實是不團結的」　呂秀蓮：賴清德該設想包容藍白

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，但前四講內容卻引起藍白陣營的不滿。對此，前副總統呂秀蓮3日表示，這好像一件衣服穿起來都不錯，只是有個地方有小毛病，大家都挑那個小毛病，如果可以理性專業的討論也滿好的。但她也認為，領導者喊團結，事實上是不團結的，當人民喊團結的時候，才是覺得非團結不可，所以賴清德該設想，如何是由民眾說「我們要團結」，而且是藍綠白共同團結，這中間必須要包容、要讓步，這才是民主的內涵。

呂秀蓮於節目《新聞千里馬》表示，這兩天自己有去惡補團結十講內容，好像一件衣服穿起來都不錯，只是有一個地方有小毛病，大家都挑那個小毛病，內容的確是有瑕疵，但國際情勢變化的複雜，其實有很多的歷史盲點，但賴清德這麼有勇氣要把台灣定位、歷史淵源、跟周邊國家的恩怨情仇藉由團結十講解決，大家如果可以比較理性專業，互相討論，這也滿好的。

呂秀蓮提到，自己跑遍很多國家的觀察，團結如果是由人民喊的意義，跟由權力領導者喊得不一樣，權力領導者喊團結，事實上是不團結的，當人民喊團結的時候，才是覺得非團結不可。

呂秀蓮強調，所以賴清德應該要進一步設想，如何是由民眾說「我們要團結」，而且是藍綠白大家共同團結，這中間必須要妥協、要讓步、要包容、要尊重，這些才是真正民主的內涵。

▼前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

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