藍營樂觀罷免危險名單剩「3+1」　林右昌回應了

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免投票進入倒數階段，將在7月26日登場，傳出國民黨對大罷免評估越來越樂觀，認為危險名單已轉為保守，只剩下「3+1」。對此，民進黨秘書長林右昌今（4日）表示，現在評論這個沒有意義，反共護台是大社會的趨勢、國民黨在賭人民是健忘的，會忘記他們過去一年以來傅隨組織在立法院的惡形惡狀，最後聽說還要把它操作成是政黨對決，這種政治性的仇恨動員、這是國民黨的策略、現在評論意義不大。

罷團今（4日）起開跑的「護國大遶境」誓師大會，集結31罷團，上午10時在花蓮市中山公園集結出發，將以順時針方向繞台一周，林右昌於會前接受媒體訪問。至於是否跟著罷團一起走？林右昌強調，今天就是擔任志工、擔任護台遶境的香燈腳、一個人的力量有限、許多人力量匯聚起來，會變成一股穩定台灣守護台灣改變自己的命運的大力量，今天跟所有民團、志工一起行腳，希望能喚起更多民眾對罷免意義的瞭解，就是因為去年傅崐萁到中國回來後在立法院亂搞，有一群傅隨組織藍委跟他一起惡搞台灣，所以才有罷免的公民行動出現。

林右昌指出，國民黨想操作成政治對立，讓是非跟黑白模糊掉，這是非常不可取的政治伎倆，相信台灣是民主社會，相信公民力量，希望大家可以站出來。

林右昌表示，最近常常到花蓮來，常聽到很多花蓮鄉親說，在二階連署因為大家很怕傅崐萁，所以不太敢簽，很多人講二階連署過了後，三階段一定會投票、呼籲所有花蓮鄉親，三階投票，傅崐萁不會知道你投同意罷免他，呼籲所有鄉親，也許二階段連署很害怕、但三階段投票一定要站出來，傅崐萁最近大動員辦理說明會、搖國旗象徵團結、不過他知道很多花蓮鄉親支持罷免，那些動員就去應付應付，搖國旗可以搖得比誰都用力，但726大家心裡面堅定投下罷免傅崐萁。

至於總統賴清德是否調整十講內容？林右昌表示，賴總統團結十講是站在總統高度，希望讓所有國人都能非常清楚國家現在所面對的困難，讓大家有共同的認知基礎上，希望能團結國家，總統的用心良苦希望大家能了解。