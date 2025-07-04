中選會公布了！　7/26「24藍委、高虹安罷免投開票所」開放線上查詢

大罷免投票進入倒數階段，將在7月26日登場，傳出國民黨對大罷免評估越來越樂觀，認為危險名單已轉為保守，只剩下「3+1」。對此，民進黨秘書長林右昌今（4日）表示，現在評論這個沒有意義，反共護台是大社會的趨勢、國民黨在賭人民是健忘的，會忘記他們過去一年以來傅隨組織在立法院的惡形惡狀，最後聽說還要把它操作成是政黨對決，這種政治性的仇恨動員、這是國民黨的策略、現在評論意義不大。