中選會公布了！　7/26「24藍委、高虹安罷免投開票所」開放線上查詢

▲中央選舉委員會設置投開票所查詢網站於今日（7/4）上線。（圖／記者李毓康攝）
記者郭運興／台北報導
大罷免進入最後階段，首波24位藍委、新竹市長高虹安罷免案確定成案，將在7月26日進行投票。中選會今（4日）公布，第11屆立法委員罷免案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案投開票所地點查詢網站今日上線，首波罷免案9縣市的全部投開票所皆可查詢，中選會也強調，本網站結合Google地圖，民眾只要點選戶籍所在之區及里或鄰，即顯示投開票所地址，並藉由Google地圖顯示準確位置。
中選會表示，第11屆立法委員罷免案暨新竹市第11屆市長高虹安罷免案，首波將有25件罷免案（24件立委罷免案+1件市長罷免案）於114年7月26日（星期六）舉行投票。
中選會指出，中央選舉委員會設置投開票所查詢網站於今日（7/4）上線，該系統結合Google地圖，讓各該罷免案有關民眾皆可透過電腦、手機即時查詢投開票所地點。
中選會強調，本網站結合Google地圖，民眾只要點選戶籍所在之區及里或鄰，即顯示投開票所地址，並藉由Google地圖顯示投開票所準確位置。本次各該罷免案投票權人均可至中央選舉委員會網站，使用該查詢系統。
▼7月26日罷免案投開票所查詢系統。（圖／翻攝中選會，下同）
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