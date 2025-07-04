呂秀蓮：綠營是否過度用抗中迴避問題　民主國家不該永遠一黨獨大

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入最後階段，首波24位藍委、新竹市長高虹安罷免案確定成案，將在7月26日進行投票。前副總統呂秀蓮3日表示，過去她看到國民黨一黨獨大很多缺點，常常罵「國民黨老喜歡用反共當遮羞布」，可是現在必須提醒，民進黨會不會過度用抗中，迴避很多應該面對的問題。她強調，不論投票結果如何，都沒有人希望一黨獨大，即使民進黨因為大罷免一黨獨大也要記取教訓，任何民主國家不應該有永遠的一黨獨大，大家都要輪流來執政。

針對大罷免，呂秀蓮於節目《新聞千里馬》表示表示，大罷免有可能照民進黨理想的全贏，但就算罷免通過，補選人才夠嗎？最後結論不外乎是全贏全輸或沒贏沒輸，自己覺得可以利用這個階段推動新「新民主化2.0」。

呂秀蓮直言，過去她看到國民黨一黨獨大很多缺點，黨外常常罵「國民黨老喜歡用反共當遮羞布」，可是現在必須要提醒，民進黨當權者會不會過度用抗中，來迴避很多應該面對的問題。

呂秀蓮認為，保台是大家共同的職責，但抗中是不是等同保台？這裡面有很多學問與文章要討論，所以自己想藉由大罷免這個機會，不論投票結果如何，都沒有人希望一黨獨大，即使民進黨因為大罷免一黨獨大也要記取教訓，國民黨一黨獨大50年也會被推翻，任何民主國家不應該有永遠的一黨獨大，大家都要輪流來執政。

呂秀蓮提醒，即使有一部分人被罷免掉，因此要補選，政黨能不能找比罷免人更好的候選人，這個才是人民最在乎的，所以罷免其實下一關更重要，大家要幫政黨找出更好的人進入國會，否則冤冤相報，對台灣只有壞處沒有好處，自己已經不在乎罷免結果如何，而是政黨要趕快告訴大家後面還有哪些好的人才。