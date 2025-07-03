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新北青年團隊翻轉百年廟街　侯友宜見證傳統創新融合

▲新北青年團隊改造百年廟街。（圖／新北市青年局提供）

▲新北市府將持續投入資源，讓傳統老街成為創意發展的舞台，創造老店新潮。（圖／新北市青年局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（3日）出席由青年局主辦，結合經發局與文化局在逾三百年歷史的新莊廟街推動的「青年再創．老店新妝」計畫成果發表會，五家店舖成功完成品牌識別與空間升級，展現結合文化底蘊與當代美學的街區風貌，市長除肯定店家願意參與計畫進行改造，也強調市府將持續投入資源，讓傳統老街成為創意發展的舞台，創造老店新潮。

侯友宜表示，廟街不只是新莊人的集體記憶，更是新北市文化資產的重要場域。「老店新妝」計畫透過青年設計力量，再造傳統店家風貌，五間示範店鋪包括逾90年歷史的「熊記燒餅油條」、鼓藝傳承品牌「响仁和 Drumony」、牛肉鍋老店「新樁牛 NuBeef」、轉型升級的「晉義參藥行」及青年新創品牌「WASHWISE聰明洗」，皆成功打造傳統與創新並存的嶄新樣貌。侯友宜盼透過此次經驗，鼓勵年輕人將創意挹注在廟街，延續並發揚新莊文化。

▲新北青年團隊改造百年廟街。（圖／新北市青年局提供）

▲侯友宜3日出席在新莊廟街推動的「青年再創．老店新妝」計畫成果發表會。

侯友宜強調，廟街的改造不只是區域型更新，也是市府跨局處政策的重點，參與改造的五間店舖融合品牌故事與設計巧思，藉由品牌形塑、空間再造及營運優化，以「老店新妝」讓大家重新認識新莊廟街之美，市府持續與店家合作，點亮新莊廟街，帶動商圈新氣象。

青年局補充，「老店新妝」計畫的目標是協助傳統產業透過創新設計翻轉營運模式，並與在地文化深度連結，提升整體街區品牌價值；未來也將持續推動相關計畫鼓勵更多店家響應，串聯街區周邊商機，透過點、線、面的逐步擴散，打造街區經濟轉型的新典範。

▲新北青年團隊改造百年廟街。（圖／新北市青年局提供）

▲青年局將持續推動相關計畫，打造街區經濟轉型新典範。

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