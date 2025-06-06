新北攜手IKEA打造最美起家厝　侯友宜：用愛接住失親兒

▲新北類家庭將持續擴展服務量能，讓孩子在家的氛圍中重新建立安全感與發展人際互動。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升失親兒少安置環境，新北市政府攜手IKEA及社會善心企業與團體，共同改造6戶類家庭兒少安置空間，打造給兒少溫暖如家的「起家厝」。市府今（6日）舉行受贈儀式，侯友宜感謝各界以實際行動支持類家庭服務，成為孩子們希望的起點。

侯友宜表示，孩子是國家未來的希望，而對於需要安置的孩子而言，更要社會給予關懷與支持。「類家庭」是新北獨創的兒少安置模式，自開辦以來已邁入第8年，感謝李福田董事長長期捐助、IKEA設計師用心規劃、油漆工會義工技術支持，以及慈善會提供資源，讓孩子們的安置空間能變得更溫暖。侯友宜強調，類家庭是失親孩子們最溫暖的起家厝，感謝類家庭照顧者的付出，不僅讓孩子們在愛裡茁壯，也陪伴他們走上嶄新人生的道路。

▲侯友宜感謝類家庭照顧者的付出，讓孩子們能在愛裡茁壯，也陪伴他們走上嶄新人生的道路。

對於此次空間改造計畫獲得眾多單位熱情響應，展現民間力量的團結與溫暖，侯友宜表示感謝。李福田董事長表示，「取之於社會、用之於社會」是他一生不變的理念，願意持續為弱勢兒少付出；慈善會理事長詹桂美強調，希望集結社會正能量幫助更多有需要的孩子；油漆工會理事長蔡詔淵也指出，師傅們願意發揮一技之長，為孩子營造安全舒適的成長空間。IKEA設計師陳苡睿則以「溫暖擁抱」為靈感發想，充滿巧思的設計，讓孩子在新環境中更容易感受到安定與歸屬。

社會局補充，新北類家庭位於三重、林口、永和與新店等地，共有23個家戶，已協助照顧76位安置兒少，未來將持續擴展服務量能，讓原生家庭有狀況的孩子，在家的氛圍中重新建立安全感與發展人際互動，也歡迎各界透過「新北市好日子愛心大平台」共同參與關懷兒少的行列。

▲新北市府6日舉行受贈儀式，感謝各界以實際行動支持類家庭服務，提升失親兒少安置環境。