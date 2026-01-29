讓愛即時　「集食送愛」號召全民為嘉義弱勢家庭加菜

▲ NPOchannel「集食送愛」走進嘉義，攜手多元通路募集年菜溫暖弱勢家庭 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節將至，對多數家庭而言是團圓歡聚的時刻，然而對許多弱勢家庭與獨居長輩來說，年節卻往往成為最孤單、最難熬的時刻。為讓愛與關懷即時送達，NPOchannel公益平台「集食送愛」計畫走進嘉義縣，號召社會大眾一同為弱勢家庭及獨居長輩募集年菜，讓溫暖在春節不缺席。

▲ NPOchannel「集食送愛」年菜、物資溫暖弱勢家庭 。（圖／記者翁伊森攝）

NPOchannel「集食送愛」計畫持續推動已邁入第六年，為擴大照顧更多需要幫助的族群，今年再度整合線上與線下多元通路，除NPOchannel官方網站外，與7-ELEVEN全台門市合作邁入第三年，並結合LINE購物及多家網路賣場，共同為長期深耕嘉義的社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會募集年菜。期盼透過社會大眾的支持，讓嘉義縣的弱勢家庭與獨居、經濟弱勢長者，在春節期間感受到滿滿的關懷與祝福。

嘉義縣慈善團體聯合協會長期扮演嘉義縣弱勢家庭的重要守護者，服務範圍涵蓋嘉義縣18個鄉鎮市，協助對象包含低收入戶、中低收入戶、邊緣戶，以及獨居長者與高齡照顧者。協會秉持「你放心、我在嘉」的服務精神，14年來累計服務超過2萬9,000戶家庭，年服務受益人次達3萬6,000人次，以專業且溫暖的行動，成為在地弱勢族群最堅實的後盾。

今年「集食送愛」推出《過年加菜》與《團圓圍爐》兩項聯合募集方案，期盼透過一份份愛心年菜，填補獨居長輩對團圓的期待，也陪伴弱勢家庭共度溫馨的新年時光。所有募集之年菜，將由嘉義縣慈善團體聯合協會親自配送，或結合第一線社會福利團體協助，送達嘉義縣18個鄉鎮的弱勢家庭與獨居長者家中，讓關懷真正走進生活。

▲NPOchannel「集食送愛」執行長前進嘉義，說明物資及年菜募集活動 。（圖／記者翁伊森攝）

NPOchannel表示，「集食送愛」計畫自推動以來，已累積超過5萬9千人次參與認購，成功送出近10萬份物資，透過創新的公益模式，讓更多民眾在助人的同時，也能感受到行動所帶來的感動與力量。

▲嘉義慈協理事長呂文正幫弱勢家庭貼春聯 。（圖／記者翁伊森攝）

目前距離農曆新年僅剩一個月，年菜募集數量仍未達目標的一半，主辦單位呼籲社會各界踴躍響應，共同為弱勢家庭與獨居長輩點燃新年的希望，讓每一個家庭都能在春節感受到溫暖的陪伴。