早篩檢早治療！　太保衛生所2月1日免費癌症篩檢送百元禮券

▲▼ 太保衛生所力催辦理癌症篩檢，符合條件送百元禮券 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市衛生所將在2月1日於太保里民集會所展開社區健康關懷活動，提供乳房X光攝影、子宮頸抹片、糞便潛血及口腔黏膜篩檢免費服務，現場完成子宮頸抹片篩檢及乳房攝影檢查的鄉親就能領取限量100元「健康禮券」，鼓勵大家來篩檢，早發現早治療。

根據全國癌症死因統計，癌症連續42年蟬聯國人死因首位，尤其肺癌、大腸癌、乳癌及口腔癌名列前幾名，為幫助民眾檢視自身健康狀況，2月1日下午14時至17時，在太保里里民集會所設站服務，歡迎民眾善加利用。

衛生所主任林家弘醫師提醒，政府提供各項癌症篩檢補助，符合40至74歲女性每2年可進行1次乳房X光檢查；25歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查；45至74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查；30-79歲有嚼檳榔（含已戒）或吸菸之民眾每2年1次口腔篩檢。

嘉義縣衛生局長趙紋華呼籲，定期篩檢是守護健康最有效也最簡單的第一步。衛生局在115年持續為嘉義縣民健康把關，辦理行動醫療3.0服務，包含成人健檢及多項癌症篩檢，並結合AI智慧篩檢技術，帶來心房顫動篩檢、眼底檢查、骨鬆肌少篩檢等服務，行動醫療3.0相關訊息請至嘉義縣衛生局網站或洽各鄉鎮市衛生所諮詢。