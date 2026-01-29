　
地方 地方焦點

立百病毒境外風險升溫！孟加拉、印度現疫情　黃偉哲籲入境民眾提高警覺

▲印度與孟加拉傳出立百病毒疫情，台南市府提醒近期入境或轉機民眾提高警覺、注意健康狀況。（記者林東良翻攝）

▲印度與孟加拉傳出立百病毒疫情，台南市府提醒近期入境或轉機民眾提高警覺、注意健康狀況。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

近期孟加拉與印度陸續傳出立百病毒（Nipah virus, NiV）疫情，印度西孟加拉邦截至1月24日已累積5例確診病例，且全數為醫護人員，當地已匡列約百名接觸者實施居家隔離，雖然目前台灣尚無確診個案，但境外風險明顯升溫。

台南市長黃偉哲特別提醒，孟加拉、印度喀拉拉州與西孟加拉州皆為立百病毒流行地區，近期曾自上述地區入境，或經泰國、新加坡等東南亞熱門轉機點返台者，務必提高警覺，密切留意自身健康狀況，避免病毒進入社區造成傳播風險。

黃偉哲市長指出，市府已要求各醫療院所加強防疫整備與通報機制，落實感染管制措施，第一線醫療人員務必提高警覺，共同守護市民健康與公共安全。

衛生局說明，立百病毒感染症屬於人畜共通傳染病，自然宿主為果蝠（狐蝠屬），亦可透過豬隻等中間宿主傳染給人類。其傳播途徑包括動物傳人、食物傳播及有限度的人傳人，常見感染風險包含直接接觸病豬、食用遭果蝠尿液或唾液污染的食品，或因密切接觸病患血液、體液及呼吸道分泌物而感染。

立百病毒感染症的臨床表現差異大，從無症狀到嚴重急性呼吸道疾病，甚至致命性腦炎皆有可能。初期多於發病後3至14天內出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐及喉嚨痛等非特異性症狀，後續可能進展為頭暈、嗜睡、意識改變，甚至出現急性腦炎相關的神經學症狀。

為降低感染風險，衛生局呼籲民眾，應避免接觸果蝠及流行地區豬隻，不食用來源不明或未清洗乾淨的水果，尤其避免食用可能遭蝙蝠污染的椰棗與樹汁。平時養成勤洗手等良好衛生習慣，接觸動物時配戴手套、口罩與防護衣，處理後務必徹底清潔手部。

針對醫療端，衛生局強調，醫療院所應嚴格落實感染管制，避免直接接觸疑似或確診病患的血液、體液及排泄物。出國旅遊民眾則應避免生食、生飲，遵循「熱的、熟的」飲食原則，降低感染風險。

目前立百病毒感染症列為我國傳染病「重點監視項目」，疾管署已於115年1月16日預告，將立百病毒納入第五類法定傳染病，預計於3月中正式公告。醫師若發現符合通報定義的疑似個案，應於24小時內透過傳染病通報系統（NIDRS）通報並採檢送驗，並安排病患於指定隔離治療機構接受隔離治療。


黃偉哲市長也再次提醒，民眾應避免前往孟加拉或印度立百病毒流行地區；如因工作或必要行程前往，務必加強個人防護，避免接觸蝙蝠與豬隻，遠離可能遭蝙蝠污染的環境與物品。返國後如出現發燒、嗜睡、意識改變或其他急性腦炎症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史及動物接觸史，以利防疫措施即時啟動。

「立百病毒」致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

立百病毒境外風險升溫！孟加拉、印度現疫情　黃偉哲籲入境民眾提高警覺

立百病毒境外風險升溫！孟加拉、印度現疫情　黃偉哲籲入境民眾提高警覺

立百病毒孟加拉印度疫情黃偉哲

