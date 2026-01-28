　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「桃小巴」貼心九人座小客車服務　新增10條路線2/1起上路

▲「桃小巴」新增10條路線

▲「桃小巴」貼心九人座小客車服務。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局28日表示，為提升市區公車服務品質及便利使用，持續推動「桃小巴」計畫，第二波10條路線於2月1日上路，包含大溪區、八德區及大園區，提供更靈活、貼心的九人座小客車服務，並同樣享有持市民卡乘車免費優惠。

交通局局長張新福表示，自去(114)年起推動市區公車轉型為桃小巴之後，民眾普遍反映搭乘更加便利，服務也有所提升。相較以往大型公車班次間距較長、行駛動線受限，桃小巴以九人座小客車營運，能依實際需求調整班次與路線，減少繞行與停等時間，整體行車時間縮短，不僅提升搭乘意願，也讓整體公共運輸系統運作更具效率。

▲「桃小巴」新增10條路線

▲轉型桃小巴的部分路段。（圖／交通局提供）

本次2月1日上路的桃小巴路線，涵蓋八德區免費公車L115、L117、L121等路線，大溪區免費公車L705、L706、L712，以及市區公車5097等七條路線轉型為桃小巴，此七條桃小巴的路線與站點皆與原先的公車路線相同，也維持免費乘車，僅班次時刻微調，原有乘客搭乘不受影響。

市區公車5081、5081A及5017等三條路線則是將部分區間路段轉型為九人座桃小巴路線服務。5081、5081A及5017路線維持由桃園客運服務「中壢總站」往返「高鐵桃園站」區間，並維持既有市區客運收費費率且享有市民卡乘車優惠。「高鐵桃園站」往返「大園」區間則是由桃小巴營運業者台灣真好公司營運之5081B、5081C路線，以及營運「高鐵桃園站」往返「竹圍」區間之5017A路線。5081B、5081C、5017A等三條桃小巴路線，搭乘民眾使用「桃園市民卡」刷卡即可享有免費乘車優惠。

▲「桃小巴」新增10條路線

▲「桃小巴」新增10條路線。（圖／交通局提供）

張新福表示，前揭路線轉型桃小巴後，班次有所增加。八德區L115、L117、L121路線由現行合計每日6班次增加為7班次，大溪區L705、L706、L712路線由現行合計平日12班次/假日6班次增加為平日12班次/假日7班次，5097路線則維持每日往返合計12班次。大園區5017A路線由現行合計每日往返合計4班次增加為平日8班次假日4班次，5081B及5081C等兩路線由現行合計每日往返合計6班次增加為18班次，提升班次密度，提升乘車便利，鼓勵市民多加利用公共運輸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3縣市低溫特報！　「急凍跌破10℃」
「白銀存摺」攻略文瘋傳　台灣銀行急示警
奧客「天殘腳踹盤」！佳德鳳梨酥小編改寫武林故事爆紅
知名港點「翻出蟑螂屍」！常客乾嘔衝廁所　店員問：要甜湯漱口？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

爭搶春節商機　「大江」福袋、發財金、純金元寶齊發

「桃小巴」貼心九人座小客車服務　新增10條路線2/1起上路

移民署桃園站推新住民獎助學金　助力家庭教育與就業

潛入山區農場偷走9公斤電纜　警循線逮男送辦

全球流感、新冠、麻疹疫情持續　南投衛生局籲打疫苗健康出國過好年

春節9天連假矯正署不打烊　署長林憲銘視察基層守護安全

台東武陵外役監雅韻迎新春　結合在地國樂溫暖傳關懷

台中Hi8活動倒數　市府加碼88萬現金抽獎衝買氣

校園跳蚤市場結合交通宣導　台東警守護學童安全

領航再創高峰　技職教育傳奇張信雄博士接掌南台科大董事長

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

爭搶春節商機　「大江」福袋、發財金、純金元寶齊發

「桃小巴」貼心九人座小客車服務　新增10條路線2/1起上路

移民署桃園站推新住民獎助學金　助力家庭教育與就業

潛入山區農場偷走9公斤電纜　警循線逮男送辦

全球流感、新冠、麻疹疫情持續　南投衛生局籲打疫苗健康出國過好年

春節9天連假矯正署不打烊　署長林憲銘視察基層守護安全

台東武陵外役監雅韻迎新春　結合在地國樂溫暖傳關懷

台中Hi8活動倒數　市府加碼88萬現金抽獎衝買氣

校園跳蚤市場結合交通宣導　台東警守護學童安全

領航再創高峰　技職教育傳奇張信雄博士接掌南台科大董事長

北市府春節前突襲　「頂好名店城」出包遭重罰12萬

接生硬拉扯斷頭！嬰兒「身首異處」頭顱卡媽媽子宮內　助產士逃亡

朋友走散不是錯！感到難過是正常　教你溫柔告別友情的變化

頂大替代役男遭4車輾斃　師致哀：最有熱情的學生

陳菊請假逾400天請辭　批踢踢熱議「坐實監察院1事」：可以廢了

快訊／高雄仁林路車禍！砂石車自撞電線桿再「衝進民宅鐵門」

成飛全新改進殲-20A「黃皮機」亮相　航電升級如iphone4到17差距？

租屋崩潰日常大揭密！　《人生只租不賣》陳姸霏、黃河曝租屋血淚史

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱　獨家套票2/1開搶

【防盜式停車】停車技術太神了吧！　前後只剩拳頭＋一指距離

地方熱門新聞

爭搶春節商機　「大江」好康齊發

移民署桃園站　力推新住民獎助學金

「桃小巴」新增10條路線　2/1起上路

男子潛入山區農場偷走9.16公斤電纜線遭警查獲法辦

春節9天連假矯正署不打烊　署長視察基層守護安全

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

「要幫妳綁頭髮嗎？」電梯突遭搭話網友提醒南紡逛街民眾注意

南投衛生局籲打疫苗健康出國過好年

金醫完成高齡肺癌單孔微創手術

技職教育傳奇張信雄博士接掌南台科大董事長

台中Hi8活動進入尾聲　市府加碼88萬現金抽獎

南消四大隊善化高樓火災演練春節前強化應變保平安

救護車多一雙眼睛！南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

更多熱門

相關新聞

桃小巴路線新闢50條　首波5090A、5106(A)(B) 1/12上路

桃小巴路線新闢50條　首波5090A、5106(A)(B) 1/12上路

為提升市區公車服務品質及便利使用，桃園市政府交通局持續推動「桃小巴」政策，除了既有於復興、桃園、觀音及新屋區行駛之外，今年度首波再新增2條轉型路線，自本月12日起，闢駛5090A及5106(A)(B)公車路線，轉型為九人座小客車桃小巴營運，提供更靈活、貼心的接駁服務。

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

桃園區227、227A路線轉型　「桃小巴」5/26上路

桃園區227、227A路線轉型　「桃小巴」5/26上路

紓解公車司機荒　觀音區「桃小巴」7/16通車

紓解公車司機荒　觀音區「桃小巴」7/16通車

關鍵字：

桃小巴新增路線

讀者迴響

熱門新聞

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

將來銀行發布重訊！　總經理張恭賀真除

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

黑鷹撞客機空難67死！　駕駛艙模擬畫面曝

即／陳菊請假超過1年請辭獲准　高醫曝最新近況

陳漢典收到紅包了！

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

台北男滴「神奇藥水」失明詐保破局後悔了

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

即／高雄騎士疑超車不慎擦撞倒地　慘遭聯結車輾斃

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面