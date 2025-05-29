青年創意點亮港都　15款「高雄賀禮提案」展現城市新風貌

▲駁二藝術特區Pinway八號倉庫，日前展出15款全新的「高雄賀禮」，透過美學伴手禮，訴說城市的故事，一起感受青年創意與城市意象結合的嶄新風貌。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府青年局所推動的「113年高雄在地特色產品包裝設計計畫」成果豐碩，日前在駁二藝術特區Pinway八號倉庫舉辦一場為期兩天的「高雄賀禮」快閃展覽。這項計畫匯聚了14組在地青年設計團隊、24間商家以及高雄在地獨立樂團，共同打造出15款全新的「高雄賀禮提案」，希望透過美學伴手禮，訴說城市的故事，一起感受青年創意與城市意象結合的嶄新風貌。

青年局長林楷軒表示，青年局致力於推動創業、就業與人才培育政策。透過「113年高雄在地特色產品包裝設計」計畫，鼓勵年輕設計師發揮無限創意，將高雄現有的特色物產融入包裝設計，不僅協助品牌重塑價值，更體現了年輕世代對城市文化獨特的詮釋力。

▲青年局局長林楷軒前往駁二藝術特區Pinway八號倉庫，透過青年設計家介紹創作的作品，一起感受青年創意與城市意象結合的嶄新風貌。（圖／記者吳世龍攝）

林楷軒指出，高雄青年設計師與在地特色產品的結合，碰撞出令人驚豔的火花，此次展出的產品充滿奇思妙想且多樣化，涵蓋了吃的、用的，並融入了山、海，甚至是貨櫃等在地元素，這是設計師們憑藉個人成長記憶與創意，共同描繪出一個全新的高雄樣貌，同時也將高雄獨特的產品文化發揚光大。

林楷軒強調，本次計畫以高雄意象為核心，將產品分為「大港鮮濃風味」、「大港好野生活」與「嗨嗨大港開唱」三大主題。這些主題巧妙地將高雄的特色美食、戶外生活和音樂活力融入包裝設計中。設計靈感則源自美濃的雲霧山景、鹽埕的竹器工藝，以及高雄港的貨櫃意象等在地元素。透過設計師的創意視角，這些伴手禮兼具美感與故事性，讓原有產品跳脫傳統框架，展現高雄多元且深厚的城市底蘊。

以港口貨櫃為靈感的設計師鄭妤柔，則將童年記憶轉化為創作語彙，她表示：「這次創作讓我重新整理與高雄之間的連結，感謝青年局給我們舞台述說自己的故事」；來自設計團隊「一己設計」的周宗逸與李姿蓉也分享，這次設計讓他們有機會與品牌交流激發創意，並深刻感受到商家對工藝的堅持。他們認為：「這讓創作者、產業與城市文化有了對話機會，期待共創交流的機制能延續下去」。

▲青年局局長林楷軒與青年設計家及來賓一同合影留念。（圖／記者吳世龍攝）

青年局表示，這15款全新的「高雄賀禮提案」，能展現青年與城市之間，用設計語彙訴說城市故事的創意盛會。此外，青年局也將持續跨域整合，推動「大港經典升級提案競賽」、「高雄時尚大賞」、「雄爭舞鬥」及「高速青春」等多元競賽與培育舞台，不斷拓展青年曝光與發展的機會。