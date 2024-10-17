新莊1老夜市「周五晚餐時間」空蕩蕩！在地人點頭嘆：沒救了

▲新莊廟街已有數世紀歷史，為新莊最早發展的區域之一。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市的新莊廟街有著超過300年歷史，是陪伴許多新莊人長大的在地夜市。有網友表示，他已經超過10年以上沒去廟街夜市，最近某個周五晚餐時間去逛，卻發現人少到他以為還在疫情期間，「人到底去哪了？有新的夜市嗎？是不是都被吸到宏匯廣場惹？」話題引發議論。

有網友在Threads表示，他已經超過10年以上沒到過新莊廟街夜市，最近某個周五晚餐時間去，傻眼直呼，「人少到我以為是Covid 19！」原PO說，他現在雖然已經不住新莊，但還是不禁好奇，「人到底去哪了？有新的夜市嗎？是不是都被吸到宏匯廣場惹？請新莊人跳出解惑～」

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看到貼文後，就有人直嘆，「沒救了，從前幾年夾娃娃機潮湧現更明顯」，接著還分析5點「1.沒有什麼吃的攤位」、「2.附近不好停車」、「3.有些在施工都更炒房、房租」、「4.有人說的新月橋從4月斷到現在」、「5.新莊交通太方便了，想逛跑到台北、板橋很快。」

還有新莊人表示，當初新莊夜市快掛了，後來為了振興夜市，有在旁邊造了新月橋，讓夜市起死回生，稍微還有一點點人氣，可地震後新月橋封閉維修，人潮就消失了，不知道維修完成後還能不能吸引人。

另外，也有網友紛紛指出，「商圈早就轉移到幸福路周邊了，未來更有轉移到副都心的趨勢」、「店租問題／一堆店沒開／施工頻繁／已經很擠了又很多人騎車進去」、「我自己夜市選擇：1.三和夜市（三重）。2.興仁夜市（樹林）。3.週五晚上西盛夜市（新莊）。4.士林、萬華夜市偶爾插花」、「新月橋過不去後，我就沒再走過去了（板橋人）。」