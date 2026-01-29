　
社會 社會焦點 保障人權

獨／17年熬出頭！「老江」店長領141萬年終曝心情　驚履歷量增2成

▲老江紅茶牛奶。（圖／記者許宥孺攝）

▲老江紅茶牛奶在地經營超過70年，至今仍有大票死忠顧客。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

在地超過70年的「老江紅茶牛奶」，近期公布超豪邁年終獎金，其中一名冠軍店長領走141萬元，羨煞一票網友。該名洪姓店長表示，自己是從基層工讀做起，17年來累積豐富的營運管理經驗，坦言領到年終當下很感動，已規劃要如何運用；至於徵才部分，觀察投放履歷的人數明顯提升近2成。

在高雄人的記憶裡，總有一杯濃郁的紅茶牛奶陪伴過無數宵夜、早餐、下午茶。創立於1953年的「老江紅茶牛奶」，以販售紅茶、豆漿起家，後來研發「紅茶牛奶」搭配「火烤吐司」紅遍大街小巷，至今人氣仍強強滾，總店更是全年無休、24小時營業，金曲歌后田馥甄過去到高雄也曾曬出喝奶茶的照片，更讓這杯飲品成為觀光客指名朝聖的經典。

▲老江紅茶牛奶公布年終獎金。（圖／翻攝自店家粉專）

▲老江紅茶牛奶公布年終獎金。（圖／翻攝自店家粉專）

「老江紅茶牛奶」近日公布年終獎金，其中一名店長抱走40個月、141萬元；而第二名店長也領了102萬，排名依序還有73萬、46萬、42.5萬、23萬等，網友看了全喊：「羨慕」、「誰可以不經意把這個發給我老闆看」、「現在轉行去煮紅茶還來得及嗎？」、「比不少科技業好」、「想瞭解職缺」。

《ETtoday新聞雲》訪問領了141萬獎金的洪姓店長，他表示，加入老江大約17年，起初從基層門市的工讀生做起，當初選擇老江，是因為它不只是一家飲料店，而是一個很重視制度、夥伴成長與長期發展的品牌。消息曝光後，也讓很多夥伴看到，只要把門市經營好、把團隊帶好，努力是真的會被看見、也會被回饋的。

▲老江紅茶牛奶。（圖／記者許宥孺攝）

▲不少網友都想去老江紅茶牛奶上班了。（圖／記者許宥孺攝）

洪姓店長坦言，看到七位數入帳時，第一時間是感謝、感動，他表示，這筆年終不只是對個人的肯定，更代表公司對整個門市團隊努力成果的認可。在規劃上，會一部分用在家庭與生活安排，也會預留一部分作為進修與自我提升，讓自己在管理與營運上能持續精進。

豪發年終是否激勵到民眾來投履歷？洪姓店長表示，老江在找的店長，不只是會賣飲料的人，而是能帶人、懂營運、願意為團隊負責的人，觀察投放履歷的人數有明顯提升近2成。

01/27 全台詐欺最新數據

獨／17年熬出頭！「老江」店長領141萬年終曝心情　驚履歷量增2成

高雄老江紅茶牛奶年終年終獎金

