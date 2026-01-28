爭搶春節商機　「大江」福袋、發財金、純金元寶齊發

▲大江購物中心年貨伴手禮大賞。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節連假進入倒數，不少民眾已開始規劃走春、聚餐與採買行程，看準年節外出人潮與消費需求，中壢區大江購物中心整合館內購物、餐飲與休閒娛樂等品牌，推出一站式「吃喝玩樂購」，以全新「開市迎福」主題佈置、限量新春福袋，連續三天發送開運發財金紅包，另加碼抽出純金元寶，搭配全年免費停車優勢，輕鬆迎接新春假期。

走春拍照 大江年節裝置登場

大江購物中心28日表示，大江近日換上全新藝術裝置，以「開市迎福」為主題打造一系列年節造景，搭配紅色牌樓、燈籠長廊與互動式裝置齊聚一樓中庭，營造宛如年節市集般的熱鬧氛圍，讓人一踏進商場就能感受濃濃年味。

牌樓下方鋪設紅色迎春步道，上頭印有「正月初一」、「新年」等字樣，象徵迎接新年的第一步，吸引不少顧客邊走邊拍，替春節假期暖身。另一側立體馬匹裝置同樣吸睛，金黃色造型散發好運與奔騰氣勢，象徵在新的一年「馬到成功」，也成為館內人氣打卡熱點之一。

▲大江購物中心伴手禮快閃店結合春節藝術裝置。（圖／大江提供）

除了靜態造景，大江購物中心也規劃「迎福籤運」互動式裝置，民眾只要按下按鈕，就能在螢幕上獲得馬年應景的祝福畫面，不少人拿起手機錄影、拍照分享到社群，為新年討個好兆頭，新春主題佈置將於現場展出至３月５日，讓民眾在春節期間及連假後仍能持續感受年節氛圍。

新春福袋好康多 大年初一限量開賣

每逢農曆新年之際，各家百貨紛紛推出象徵好運與驚喜的「福袋」商品，以超值價格入手高於售價的商品，成為不少消費者迎接新年的固定儀式。大江購物中心館內多家品牌陸續開幕新春開運福袋，讓消費者買到就賺到，歡迎民眾快來現場試試手氣，為新年增添好運與驚喜。

千份財神廟發財金 開春連續三天免費送

為迎接農曆新年新氣象，大江購物中心特別準備誠意滿滿的發財金新春限定活動，於2月17至19日連續三天免費發送發財金，搭配馬年創意開運小卡，預計送出1,000份與顧客同樂。業者表示，為了讓祝福更具象徵意義，今年發財金特別前往全台歷史最悠久、擁有逾三百年歷史的財神廟「桃園南崁五福宮」，希望將最真摯的新年祝福親手傳遞給消費者，為走春人潮增添一份溫暖與好運。

此外每日前30名排隊的顧客，還可以參加紅包加碼抽獎遊戲，其中包括價值超過七仟多元的純金元寶，讓民眾在逛街購物之餘，讓走春購物多一份祝福與年節喜氣。