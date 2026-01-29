高虹安上任3年　守護勞權力挺青年

▲新竹市政府積極落實「青年活力、幸福友善」施政理念。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安上任滿三週年，率新竹市政府積極落實「青年活力、幸福友善」施政理念，致力為勞工朋友打造安定職場，並為青年夥伴開闢築夢舞台，展現多項勞政與青年政策的實質進展。

高虹安表示，自114年起，市府持續挹注資源提升勞權福利，包含提高勞工教育暨觀摩研習補助、投入逾3,343萬元進行勞工育樂中心耐震補強與外牆更新整修工程，並達成職災千人率全國低標的優良表現。此外，市府亦成立銀髮人才服務據點推動專案媒合，並透過青年發展中心強化公共參與及創業輔導，全方位守護市民權益。高市長強調，市府團隊始終站在服務第一線，透過專業且有溫度的政策，將各項資源與勞工需求緊密連結，希望讓每一位在竹市打拼的市民朋友都能感受被重視的溫暖，在這裡安心工作、勇敢實踐夢想。

高虹安指出，勞工朋友是竹市穩定發展的核心動力，青年朋友則是推動城市轉型的關鍵希望，在施政邁入三載之際，市府以「提升勞工福祉」為初衷，將幸福友善政策轉化為實質的權益照護。高市長提到，市府透過多元的資源佈局與實務支持，不僅顯著提升勞工育樂中心的安全與品質，更在法律扶助與職業災害慰問上大幅加碼，確保每位勞工在面對職場變故時能獲得即時且堅實的後盾。未來市府將持續優化整體就業環境，吸引優秀人才留駐竹市，並讓青年在創業與公共議題上擁有更多揮灑舞台，實現世代共榮。

勞青處長吳達偉表示，在保障勞動權益與提升福利方面，市府展現對基層朋友的深切關懷，不僅積極爭取並大幅調升總工會勞工教育補助經費，最高增幅達73.33%，以強化工會組織的服務量能。在職場安全照護上，市府落實溫暖關懷，將職業災害慰問金由原先的3,000元至1萬元，倍增提高為6,000元至2萬元，在同仁最辛苦的時刻給予最實質的經濟支持。針對職場性騷擾防治及性別平等，市府亦提供專業心理諮商與法律扶助資源，112年至今已辦理超過16場宣導活動，並透過跨部會輔導機制，守護職場的和諧與安定，讓大家都能在友善的氣氛下工作。

勞青處指出，為因應多元化的就業市場需求，市府積極建構共融職場，除了補助身心障礙者職場合理調整經費較往年翻倍成長，更於113年正式揭牌「銀髮人才服務據點」，透過職場體驗與青銀共創工作坊，協助高齡人力重返職場續航，讓經驗得以傳承。同時，市府致力增進新竹市身心障礙者就業綜合大樓使用效益，透過完善的設施設備與職輔資源整合，提供身障朋友更優質的就業訓練場域。針對外籍移工夥伴，市府亦成立「跨國勞動力服務中心」，整合行政流程並主動深入宿舍辦理跨文化交流與關懷活動，讓遠道而來的新竹一份子，都能感受到在地人的體貼與安定感。

勞青處說明，在推動青年賦能與發展方面，市府於114年元旦正式成立青年發展中心，成為青年事務的專責樞紐。為強化青年公共參與，市府推動青年事務委員會轉型改革，將參與局處擴大至13個，並首度增設青年顧問與青年志工隊，讓青年的聲音能實質影響市政，真正做到聽見年輕人的需求。在支持創業方面，市府提供青創貸款利息補貼，並首度辦理「新竹政策黑客松」，成功吸引百位青年針對市政轉型提出創意解方。同時，市府持續升級「安心Go Young」補助計畫至2.0版，擴大補助範圍與條件，為青年提供更多實質支持，深耕校園青年的多元實踐能力。

勞青處補充，市府青年政策更具備國際視野與在地連結。首創的青年國際交流計畫協助學子接軌世界，而由市府推動的「青年圍籬美學競圖」更榮獲美國繆思設計獎雙金肯定，讓全世界看見竹市青年的無限可能。在職涯銜接上，市府與中央勞動部深度合作辦理暑期工讀面試，並透過跨區域的桃竹竹苗青年交流平台，汲取區域發展經驗，共創青年福利。未來勞青處將持續以過去三年的政策成果為基石，深耕各項勞權守護與青年培力計畫，確保每一項福利都能精準落實，與市民共創幸福友善的竹市。