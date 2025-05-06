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曾網美必去！新北「老街夜市」變超冷清　當地人揭敗筆：商圈已死

新莊廟街人潮不再！當地人嘆2大敗筆：商圈已死

▲新莊廟街逐漸沒落。（圖／Threads／@dodozai_girl）

文／CTWANT

新北市新莊區不僅有棒球場，還有許多知名景點，其中新莊廟街曾被網美列為必去打卡的景點，如今熱鬧景象不再，人潮變得稀疏。當地民眾則認為，新莊廟街娃娃機店氾濫、缺乏特色是主因，直呼「商圈已死。」

一名網友近日在Threads上發文表示，很久沒來新莊廟街了，發現人好少很好逛，「假日的新莊老街，也太少人了吧！」從原PO拍照片中可見，人潮稀稀落落，整條街上顯得相當空曠。

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貼文一出後，引起當地人熱議，「新莊老街已經慢慢沒落」 、「商圈已死，在地32年，真心不喜歡去，這附近住戶，廟街委員會都有責任，機車都會騎進去，誰會想逛」 、「之前疫情就倒掉一排，現在幾乎只剩娃娃機店，根本沒什麼好逛的 」 、「根本廢掉，剩娃娃機天下 」 、「沒特色，大同小異。」 

有新莊人指出，新莊廟街過去曾非常熱鬧，中間一度人潮銳減，直到新月橋完工後才稍微回溫，疫情後又再度沒落，多數人認為最大敗筆為街上商家大多為娃娃機店，缺乏特色，唯有「老順香餅店」和潤餅捲攤生意較好，「雖然整個夜市人很少，但潤餅依舊在排隊。」

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