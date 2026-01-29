交女友前「每天買1股台積電」　帳面獲利40萬↑！網：比人可靠多了

▲台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會採取定期定額的投資方式，也有人看好某檔股票，就直接大膽All in。而網友阿儒則選擇截然不同的投資方式，在交到女朋友之前，他堅持每天買1股台積電，現在手中已經持有超過900股。另外，他也曾在去年底分享過當時的預估損益、報酬率，屢屢掀起討論。

交到女友前，他每天買一股台積電

網友阿儒在Threads「@mr_ntmy」上透露，他是一個小小的韭菜，不會推薦股票投資，只是在社群分享存股紀錄而已。他幾乎每天都會發文，並寫下「交到女朋友前，每天買一股台積電。第XXX天」。

若遇到假日，或特別想激勵自己，阿儒則會多買幾股，而截至今（29）日，他已經買了586天，目前持有921股。阿儒也在2025年12月31日發文表示，他2025年沒有脫單，但他很確定，他和台積電是長期關係，「我只對台積電說：明年，請對我好一點。」

阿儒公開報酬率、預估損益

從阿儒貼出的截圖也可見，截至在2025年12月31日，他手上的台積電有882股，報酬率42.31%，預估損益超過40萬。

許多網友看到後，也紛紛表示，「女朋友會背叛你，台積電不會」、「2330才是你最好的女朋友」、「看來還是台積電最可靠」、「你再買下去要一千股了耶」、「台積電比男女朋友關係還要穩定」、「股票比人可靠多了，寧願單身，也要有滿滿的股票幫我賺錢」、「42%真的很扯，希望你是別交女友了，再努力買個十年差不多可以退休了」。但也有網友直呼「每天1股我買不起啊」。

此外，阿儒也特別強調，他的這些貼文是「對立法院藍白陣營唱衰台積電、操作『台積電變美積電』之論述提出反對意見，並非投資建議」。