虎科大學輔中心蛻變亮相　斥資逾300萬元打造療癒諮商空間

▲虎科大學輔中心空間改造，教育部學特司副司長許嘉倩率隊實地開箱。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大獲教育部「學美．耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」斥資逾300萬元優化學生輔導諮商中心。今（11）日教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩率領心理、教育、建築與設計等領域專家前往虎科大實地開箱，親身體驗諮商空間的轉變。

教育部「學美．耕心計畫」於2024年啟動，補助虎科大300萬元改造學輔中心，預計今年4月底啟用。空間重新劃分諮商與行政辦公區域，優化動線、提升輔導環境氛圍，同時確保各個空間的獨立性，引導個案進入諮商流程。

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▲虎科大學務長林易泉表示，虎科大也將輔導諮商人員拉至教學現場，進一步為整體校園提供支持系統。（圖／記者游瓊華翻攝）

教育部學特司副司長許嘉倩表示，因應大專校院學生心理健康問題複雜化，教育部完成學生輔導法修法，強化輔資中心定位，包括將專業輔導人力師生比從1200:1，調整為900:1，盡量補足各校輔導人力需求，並推動輔諮空間改造計畫，為學生營造舒適空間。

隨著校園心理健康意識提升，原有的輔導空間已難以滿足師生的多元需求。虎科大自2023年起即投入400萬元，擴增學輔中心空間，為原住民學生設置獨立辦公室與自主學習區域，也增設兩間個別諮商室，並全面優化檔案室與團體諮商室等空間配置。

虎科大學生事務長林易泉表示，學輔中心今年獲教育部計畫補助，使整體諮商環境更加完善，除改造硬體環境外，在輔導人力措施面，學校也將於空間啟用後，將輔導諮商人員拉至教學單位現場，由輔導人員認養學系，每週安排時間至系上駐點，現場評估師生需求、轉介學輔中心。

▲設計團隊分區調整虎科大學輔中心行政與諮商區域，優化環境動線。（圖／記者游瓊華翻攝）

教育部「學美．耕心計畫」由財團法人台灣設計研究院執行，十作設計團隊擔綱虎科大的改造設計。此次最受矚目的亮點為學生諮商空間，臨接學輔中心半開放式花園，透過窗景引入自然光線與綠意，搭配中性色調與弧形天花板，營造溫潤柔和、不具壓迫感的空間氛圍，同時強化空間隱密性，提升心理舒適度與安全感。

台灣設計研究院院長張基義表示，此次是台灣首次以設計導入諮商中心的跨領域合作，虎科大的改造展現出幾項關鍵特色，首先使用分區調整優化空間；其次設計回到「以人為本」的理念，強調使用者體驗；更重要的是此次案例可作為未來學界典範，「我們認為當空間不同了，人的使用、各方面的行為也將隨之轉變。」

▲虎科大學生諮商空間引入自然光線與綠意，為學生提供友善舒適的環境。（圖／記者游瓊華翻攝）