地方 地方焦點

豐原蛋雞場爆禽流感疫情　桃市針對154家養禽場加強8大防護網

▲桃園市農業局人員今天針對轄區154家養禽場加強防護。（圖／桃市農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台中市豐原區蛋雞牧場昨（28）日爆發禽流感疫情，桃園市農業局為防堵疫情擴散，今天對全市154家養禽場全面加強八大核心防護網，針對禽流感防疫立即發文所轄業者宣導防範，後續亦將積極安排訪視轄內家禽場，請養禽戶業者加強相關防疫做為。

桃市農業局長陳冠義表示，桃園市畜禽飼養登記數，養雞場138場、養鴨場7場、養鵝場9場，合計154場，畜養量約222萬隻，以八大核心防護網嚴格落實監控及查核。
防護項目包括：
一，「主動監控」每季依規落實防檢署監測採樣，掌握環境病毒趨勢。
二，「智慧預警」：勾稽化製系統，死亡率逾1%即刻啟動現地查核。如有異狀，必要時將採檢送驗及開立移動管制通知。
三，「基層輔導」：宣導養禽戶加強養禽場圍網，防範野鳥侵入；並即時更新疫情動態並及撥發防疫物資。
四，「嚴格查核」：每月偕同中央稽查禽場與理貨場，確保生物安全無死角。

五，「通報機制啟動」：如發現養禽場感染高病原性禽流感，將通報農業部防疫檢疫署，及執行現場撲殺作業。

▲桃園市農業局針對轄區154家養禽場加強防護。（圖／桃市農業局提供）

六，「強化法律教育宣導」：強力警示若隱匿疫情被查獲，除依動傳法第43條處5萬至100萬元罰鍰外，政府將「不予補償」任何損失。
七，「棄置屍體的重罰加權」（廢清法與刑責）：（1）隨意棄置處分：若於河川、埤塘或空地棄置禽屍，除《動物傳染病防治條例》罰外，應併同《廢棄物清理法》處6,000元至3萬元（一般案情）或6萬至30萬元（情節重大）罰鍰。（2）刑事責任警示：若大規模棄置且涉及危害公共衛生，可依《廢棄物清理法》第46條移送偵辦，處1年以上5年以下有期徒刑，併科最高1,500萬元罰金。
八，「落實專業人員聯防制度」：畜牧場均與特約獸醫師簽約，要求本市各禽場特約獸醫師於每週場內巡查紀錄明載臨床觀察。若發生疫情且查出隱匿紀錄，應依《獸醫師法》與《動傳條例》重罰。

陳冠義強調，市府將持續督導轄內畜禽業業者落實牧場內各項生物安全工作，隨時通報疑似案例，以即時處置維繫產業整體安全。

01/27 全台詐欺最新數據

好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入
在地傻眼！　「10年未營業」神秘商旅將開幕
鍾欣怡嫁孫樂欣「遭強烈反對」！不顧勸阻披婚紗嫁了　12年後吐
黃仁勳抵台先發養樂多、三明治　停留四天「首站去剪頭髮」　
快訊／台股收盤大跌！　創史上單日最大量
賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放

陸配李貞秀任期引關注　內政部：就職立委1年內須放棄他國國籍

勇士單場轟140分破賽季新高　柯瑞轟27分正式超車「真理」皮爾斯

快訊／東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入

「醫師加班費免稅」預計年前發函　醫界：盼政府加快行政作業

把3歲繼子當成沙包打！超商內揪髮拽地猛踹　狠父二審仍判7年10月

啦啦隊長學網球穿超貼！「上圍兇爆」鉛筆腿全露 真實曲線被看光

亞東醫院啟動「Doctor Car」　醫師直達事故現場救人

南韓、巴西、台灣元月股市漲幅逾1成　居全球前3名

64歲「資深美魔女」龍千玉變「棉花糖公主」　美成這樣根本少女！

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

