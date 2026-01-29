豐原蛋雞場爆禽流感疫情　桃市針對154家養禽場加強8大防護網

▲桃園市農業局人員今天針對轄區154家養禽場加強防護。（圖／桃市農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台中市豐原區蛋雞牧場昨（28）日爆發禽流感疫情，桃園市農業局為防堵疫情擴散，今天對全市154家養禽場全面加強八大核心防護網，針對禽流感防疫立即發文所轄業者宣導防範，後續亦將積極安排訪視轄內家禽場，請養禽戶業者加強相關防疫做為。

桃市農業局長陳冠義表示，桃園市畜禽飼養登記數，養雞場138場、養鴨場7場、養鵝場9場，合計154場，畜養量約222萬隻，以八大核心防護網嚴格落實監控及查核。

防護項目包括：

一，「主動監控」每季依規落實防檢署監測採樣，掌握環境病毒趨勢。

二，「智慧預警」：勾稽化製系統，死亡率逾1%即刻啟動現地查核。如有異狀，必要時將採檢送驗及開立移動管制通知。

三，「基層輔導」：宣導養禽戶加強養禽場圍網，防範野鳥侵入；並即時更新疫情動態並及撥發防疫物資。

四，「嚴格查核」：每月偕同中央稽查禽場與理貨場，確保生物安全無死角。

五，「通報機制啟動」：如發現養禽場感染高病原性禽流感，將通報農業部防疫檢疫署，及執行現場撲殺作業。

六，「強化法律教育宣導」：強力警示若隱匿疫情被查獲，除依動傳法第43條處5萬至100萬元罰鍰外，政府將「不予補償」任何損失。

七，「棄置屍體的重罰加權」（廢清法與刑責）：（1）隨意棄置處分：若於河川、埤塘或空地棄置禽屍，除《動物傳染病防治條例》罰外，應併同《廢棄物清理法》處6,000元至3萬元（一般案情）或6萬至30萬元（情節重大）罰鍰。（2）刑事責任警示：若大規模棄置且涉及危害公共衛生，可依《廢棄物清理法》第46條移送偵辦，處1年以上5年以下有期徒刑，併科最高1,500萬元罰金。

八，「落實專業人員聯防制度」：畜牧場均與特約獸醫師簽約，要求本市各禽場特約獸醫師於每週場內巡查紀錄明載臨床觀察。若發生疫情且查出隱匿紀錄，應依《獸醫師法》與《動傳條例》重罰。

陳冠義強調，市府將持續督導轄內畜禽業業者落實牧場內各項生物安全工作，隨時通報疑似案例，以即時處置維繫產業整體安全。