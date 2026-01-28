　
地方焦點

移民署桃園站推新住民獎助學金　助力家庭教育與就業

▲移民署桃園站推新住民獎助學金

▲移民署桃園站宣導「新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助新住民適應臺灣生活並提升對相關福利及法令的認識，移民署桃園市服務站日前舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程，宣導「114學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」，並邀請來自越南的新住民姊妹楊金泉，分享她在臺灣的生活經驗與學習歷程，透過個人故事鼓勵新住民勇於學習，提升自我能力。

桃園市服務站指出，為鼓勵新住民及其子女努力向學，移民署「114學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」即將在115年2月23日受理報名，獎項包括新住民子女特殊才能獎勵金、總統教育獎勵金、新住民及子女優秀及清寒獎（助）學金與新住民證照獎勵金。

▲移民署桃園站推新住民獎助學金

▲桃園新住民分享考照有獎勵金。（圖／桃園站提供）

核發金額視申請獎項核予新臺幣2,000元至5萬元不等獎助（勵）學金，歡迎符合資格的新住民及其子女踴躍提出申請。詳細計畫內容可至移民署全球資訊網或新住民培力發展資訊網查詢，或聯繫移民署移民事務組沈先生，電話(02)2388-9393分機2525，以獲取進一步資訊。

楊金泉以自身的經驗，與新住民姊妹分享，新住民從不同地方來到臺灣，未來的生活將在臺灣落地生根，鼓勵新住民努力學好中文，除了能與家人溝通，在工作上也能儘快融入職場。除了學習中文，她也鼓勵新住民考取證照，提升就業競爭力，她以自己為例，努力考取到中餐丙級技術士證照，接著向移民署申請「新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」中的新住民證照獎勵金，激勵其積極學習。

