黃暐瀚：彭振聲翻供「事情就大了」　柯文哲已經起訴就應該交保

▲前台北市副市長彭振聲。（圖／記者許宥孺攝）

記者郭運興／台北報導

台北市前副市長彭振聲涉柯文哲京華城容積率弊案，1日開庭前，彭振聲接獲妻子輕生噩耗情緒崩潰，當場哭吼「我是被冤枉的」。對此，媒體人黃暐瀚今（3日）表示，如果彭振聲未來說「確實被檢察官誘導去咬柯文哲」，翻供的話事情就大了。他也認為，彭振聲已經交保對家人的壓力都這麼大了，那在押的是不是壓力更大？自己覺得柯文哲既然已經起訴就應該要交保，還繼續羈押做什麼？



黃暐瀚於節目《鄉民大學問》指出，彭振聲副市長在去年12月26日被起訴，但是也以500萬元交保了，當時認罪圖利，網路很多人說沒拿錢怎麼是圖利，但有拿錢就會叫貪汙、沒拿錢但是造成別人有利益這叫圖利，這要先講清楚。

黃暐瀚再指，彭振聲副市長從去年12月底交保後，在今年1月23日跟4月1日曾有兩次出庭，尤其是4月1日時，柯文哲的律師有發現，檢察官偵訊彭振聲有2個小時是空白的，質疑是不是有威脅的情況，但彭振聲是解釋當時是因為去吃藥休息，自己還是不會翻供。

黃暐瀚表示，但現在已經7月了，前天只是要勘驗偵訊過程是不是有問題，結果彭振聲至親發生不幸的事件，講到這裡，未來發展如果彭振聲說「確實被檢察官誘導去咬柯文哲，明明堅持無罪卻要我認罪」，這樣檢察官會出事，前天大家看到彭振聲呼喊聲很大，堅持是無罪的，所以如果翻供的話事情就大了。

黃暐瀚認為，很多人誤會彭振聲還在收押中，但其實是交保的，交保對家人的壓力都這麼大了，那正在羈押當中的人是不是對家人壓力更大？像是柯文哲主席目前還在羈押，對柯媽媽與陳佩琪那個壓力又更大了。

黃暐瀚說，三審定讞才能確定有沒有罪，在定讞之前都應該視為無罪，這是最基本的基礎，通常要押一個人，是因為擔心串證沒有坦白，所以羈押是為了好好辦案，避免案情疏漏，但柯文哲既然已經起訴了，還繼續羈押做什麼？這點是自己有質疑的。

黃暐瀚再說，這麼知名的人起訴了還繼續押的，之前只有一個例子就是陳水扁前總統，但狀況不同，因為陳水扁有10個案子，1個、2個案子起訴後，後面還有5、6個案子還沒有辦完，所以要隨時借提問訊。

最後，黃暐瀚強調，「無罪推定、勿枉勿縱」所有事情從8個字去看就好，自己覺得柯文哲既然已經起訴就應該要交保，另外，以目前來講朱亞虎跟彭振聲兩位是案情的關鍵，如果證明檢察官逼迫他們兩人、甚至拿什麼東西威脅，那檢察官事情大條，但是朱亞虎會不會翻供，還是要看證據，不能現在就假設。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）