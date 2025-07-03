批民眾黨政治操作惡質　吳思瑤揭：起訴書記載柯文哲要彭振聲背鍋

▲民進黨團幹事長吳思瑤轟民眾黨政治操作惡質。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北市前副市長彭振聲妻子輕生亡，民眾黨率小草包圍北檢聲援，不過民進黨台北市議員簡舒培指出，當初把錯推到彭身上的也是民眾黨，現在還敢啃人血饅頭？民眾黨主席黃國昌反批，見縫插針。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（3日）痛斥，起訴書內容非常清楚，誰過去拉彭下水、背黑鍋，現在卻搖身一變要彰顯正義、挽救清白，生命消逝何其悲痛，不要再這麼惡質殘忍的政治操作了。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、身兼外交及國防委員會召委的立委沈伯洋今日上午召開「國民黨就是砍國防預算的慣犯 現在還有民眾黨當幫兇」記者會，並於會後回應輿論時事。

針對彭振聲妻輕生案，民進黨台北市議員簡舒培質疑，當初民眾黨把錯全往彭身上推，現在竟然還敢撲上去搶著啃人血饅頭？民眾黨主席黃國昌回擊，見縫插針、轉移問題焦點。

對此，沈伯洋表示，不管民進黨團回應什麼、問什麼，黃國昌永遠是見縫插針，沒辦法回答問題。吳思瑤也說，黃國昌已經無話可說，換換台詞吧。對於彭振聲夫人輕生，今日已經是第三次表達民進黨團的哀悼，反對政治人物消費、操作生命消逝，這是民進黨團一直以來的立場。

吳思瑤指出，任何司法個案，應尊重檢調獨立辦案，不要再衝北檢、包北院，更不要再緝拿、威脅司法人員，台灣絕對不能讓司法成為民粹公審、施壓鬥臭。若只為了搶救柯文哲或平反京華城案，就讓檢調調查，如果心裡沒鬼，是清白的，真的不用害怕檢調。

吳思瑤也說，京華城起訴書內容，從彭振聲證詞自白，都清楚看到，柯文哲把責任讓副市長承擔，這樣的作為非常不厚道，希望透過檢調還原。起訴書內容也非常清楚，誰過去拉彭振聲下水，讓彭背黑鍋，現在卻搖身一變要彰顯正義、挽救清白。生命消逝何其悲痛，不要再這麼惡質殘忍的政治操作了。