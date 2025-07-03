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結縭42年天人永隔…彭振聲妻墜樓亡　今下午設置靈堂讓親友弔唁

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城弊案中，1日上午準備要開庭前，突然接到電話通知妻子返回高雄住家輕生亡的消息，當場情緒崩潰痛哭，隨後向法院請假南下直奔住家。彭妻的遺體目前暫存高雄市立殯儀館，家屬選在鄰近的靜思園會館佈置靈堂，讓親友弔唁。

▲▼結縭42年天人永隔…彭振聲妻墜樓亡　今下午設置靈堂　。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲彭振聲妻墜樓亡，今下午設置靈堂。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲彭振聲妻子輕生亡，兒在住家招魂結束後轉往殯儀館。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

▲彭振聲妻子輕生亡，兒在住家招魂結束後轉往殯儀館。（資料照／記者陳宏瑞攝，下同）

▲彭振聲妻子輕生亡，兒在住家招魂結束後轉往殯儀館。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

▲彭振聲抵達住處。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲彭振聲抵達高雄住處。（資料照／記者吳奕靖翻攝，下同）

彭振聲妻子墜樓亡後，遺體送往高雄市立殯儀館相驗，並暫時冰存，據了解，家屬後續選在鄰近的靜思園會館佈置靈堂，稍早工作人員忙進忙出加緊動作準備。

▲▼結縭42年天人永隔…彭振聲妻墜樓亡　今下午設置靈堂　。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於靈堂還在最後佈置中，截至目前，彭振聲父子尚未現身，也無其他家屬到場。彭振聲的兒子日前透過民眾黨高雄市黨部轉述表示，靈堂預計將於7月3日布置完成，屆時會再對外說明。

回顧這起事件，彭妻在1日上午9時01分於高雄市三民區的住家墜樓，四肢骨折當場死亡。彭振聲因捲入柯文哲京華城容積弊案，1日上午前往台北地院開庭，不料，他抵達法院後卻接到妻子輕生離世的消息，崩潰哭喊，「我是無辜的」、「我不要開庭，我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」等語。

原傳出彭振聲抵達高雄後就將直奔殯儀館見愛妻最後一面，但他自高鐵站返家後就神隱，下午在住家的招魂儀式也僅見彭振聲的兒子及太太出席，隨後2人與道士前往殯儀館處理後事，神情悲痛，氣氛令人鼻酸。據了解，彭妻預定在7月15日公祭及火化，但最終時程安排仍要依照家屬最後決定為主。

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