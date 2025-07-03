妻身亡沒顧慮了！彭振聲「全部說出來」　苦苓：柯文哲完蛋了

▲彭振聲妻子墜樓亡，他2日上午現身殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台北市前副市長彭振聲因妻子輕生亡，讓他一度在法庭內崩潰哭喊，「檢察官良心在哪裡？」直言「認罪是拚交保讓妻子安心，但現在沒顧慮了」，未來似乎有可能翻供。對此，知名作家苦苓認為「柯文哲這下完蛋了！」

面對彭振聲案，作家苦苓多次開砲，直指民眾黨推責、黃國昌操弄司法，更批評柯文哲應負起責任。他引述彭振聲說法，「當初我認罪是為了交保免得太太擔心，如今我沒什麼好顧慮了，我要全部都說出來！」語氣沉重，苦苓直言：「黃國昌你繼續消費亡者、操弄司法吧！你們柯文哲這下完蛋了⋯⋯」

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苦苓也還原案情脈絡，指出彭振聲是主動認罪（且民眾黨全部推給他），獲交保處分，且他曾說「沒有被不當取供」。彭再度被法院傳訊，是因為「柯文哲的律師傳他作證」，與檢察官無關，苦苓反問「到底是誰害死誰？」

他進一步分析指出，彭振聲原本反對京華城案，若沒有「奉命或自行蓋下甲章」，根本不會遭起訴、羈押，生活也不會陷入困境。他提到彭妻原本月入七八十萬的優渥生活，卻因擔憂丈夫身陷司法風波而憂心忡忡，接著彭又因「被柯文哲的律師要求」必須北上出庭，讓太太更加鬱卒，最終釀成悲劇。

最後，苦苓直言：「誰是始作俑者？『寃有頭，債有主』，不用再爭論不休了吧！」整起事件的關鍵人物與責任歸屬，他已表達得十分明確。

對於彭振聲妻子輕生死亡，民眾黨深感震驚與哀痛，他們向彭副市長及其家人致上最深切的慰問，並強調將極盡全力協助彭副市長處理後續事宜，並支持其在司法上捍衛清白。

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