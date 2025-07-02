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齊心抗登革熱！　圓山慈善捐贈萬瓶防蚊液助警消守護健康

▲圓山慈善事業發展協會捐贈萬瓶防蚊液，由北區議員陳怡珍協助轉贈台南警五分局與消防六大隊（記者林東良翻攝，下同）

▲圓山慈善事業發展協會捐贈萬瓶防蚊液，由北區議員陳怡珍協助轉贈台南警五分局與消防六大隊（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

面對登革熱疫情升溫，台南各界齊心防疫，民間善舉再添溫暖！圓山慈善事業發展協會攜手大灣茶莊、紅酒時光及皙淨GRACE SKIN等善心企業，在北區市議員陳怡珍牽線下，發起防蚊液愛心捐贈行動，2日將第3站1萬瓶防蚊液送達台南市警五分局與消防局第六大隊，展現對第一線防疫人員關懷與支持。

圓山慈善事業發展協會理事長楊哲明表示，隨著夏季高溫來臨與疫情升溫，警消人員在戶外執勤時面臨極高蚊蟲叮咬風險，為減少登革熱傳染風險，此次特別結合企業資源，捐贈防蚊液給第一線人員使用，盼能提供實質防護、守護他們的健康與安全。

善心企業代表人王子豪表示，「很榮幸能參與這項行動，台南是我們的家，防疫不能只是政府的責任，我們願意盡一份心力，也呼籲更多企業一同響應，支持為市民日夜守護的警消弟兄。」

市議員陳怡珍感謝各界愛心挹注，強調面對登革熱威脅，市民、企業與政府都要同心協力。她也說，此次捐贈防蚊液將由市府統籌分配，優先發放給執勤環境最艱困、接觸風險最高的單位，讓警消在巡查與勤務過程中得到基本防護，減少被叮咬、降低感染機會。

圓山慈善事業發展協會表示，這項愛心防蚊液捐贈活動將持續進行，後續將陸續擴及台南市各警察、消防、海巡等單位，期望集結社會善意力量，一起對抗登革熱、守護城市健康。

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